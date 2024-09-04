"Новые" лица в Кабмине: кого назначат в правительство уже на этой неделе (весь список)

Это первый этап кадровых перестановок в Кабмине

В четверг, 5 сентября, в парламенте запланированы назначения новых министров и утверждение действующих и. о. Источники "Телеграфа" в руководстве фракции "Слуга народа" (СН) рассказали, какие изменения ожидают Кабинет министров.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, написал заявление об увольнении, которое поступило в парламент в среду утром, 4 сентября. Днем ранее собеседник "Телеграфа" в окружении министра уверял, что Кулеба не планирует уходить с должности. Но ему уже найдена замена – Андрей Сибига, первый заместитель, а в прошлом – заместитель главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.

Что заставило Банковую дожать Кулебу, источники не комментируют. По информации "Телеграфа", министр и сам давно задумывался об отставке.

В ОП изданию рассказали, что для Кулебы готовят "особую политическую задачу, которую озвучит президент".

Заявление об увольнении написал и Денис Малюска, министр юстиции. Это было его личное решение. Как отмечает собеседник "Телеграфа", министра отпускают неохотно.

"Минюст теперь возглавит Ольга Стефанишина. Должность вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции также остается за ней. Это было давно запланировано. Потому что у нас сейчас большой массив работы по евроинтеграционному треку. В таких странах, как Польша, Румыния, которые в свое время вступали в ЕС, обычно этим занимался Минюст", — объясняет источник.

Покидает правительство и Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности. Как уже писал "Телеграф", он переходит на работу в ОП заместителем Ермака, где продолжит заниматься вопросами оборонной промышленности. Министерство возглавит его заместитель Сергей Боев.

"Его хорошо воспринимают депутаты", — охарактеризовали Боева в руководстве СН. При этом очевидно, что Камышин сохранит контроль над Минстратегом.

Кроме этого, планируется ликвидировать Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которое возглавляла Ирина Верещук. Она также написала заявление об увольнении. В СН "Телеграф" рассказали, что она получит другую должность, но пока нет понимания, какую именно. Собеседник уточнил, что "о назначении послом речь не идет".

Это министерство присоединят к Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры, которое возглавит заместитель главы ОП Алексей Кулеба. По информации издания, Кулебу рассматривают на отдельное ведомство по развитию общин (сюда войдет и реинтеграция оккупированных территорий). Но на этой неделе разделение министерства не состоится.

"Есть определенные юридические сложности. Есть четкая стратегия на раздел, но на это нужно 2—3 месяца", — объясняют в СН "Телеграфу".

Кто возглавит Министерство инфраструктуры, источник не спешит говорить. По информации "Телеграфа", в списке кандидатов трое — глава "Укрзализныци" Евгений Лященко, член правления "Укрзализныци" Александр Перцовский и руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

"Между ними идет определенная конкуренция сейчас", — говорит источник. Другой собеседник издания уверяет, что Чернышов якобы упустил шанс на назначение, хотя раньше был в шорт-листе претендентов.

На Министерство экологии, должность в котором также вакантна, будут назначать замминистра энергетики Светлану Гринчук. "Она занималась климатическими изменениями [в Минэнерго], ее хорошо воспринимают международные партнеры", – объясняет собеседник в руководстве СН.

Также парламент должен избавиться от нескольких и. о. — Матвея Бедного назначат министром молодежи и спорта; министерство агрополитики планирует возглавить Виталий Коваль, действующий глава Фонда госимущества, уже написавший заявление об увольнении.

Неопределенной остается судьба Минветеранов (в настоящее время возглавляет и.о. Александр Порхун) и Минкультуры и информационной политики (и.о. Ростислав Карандеев). По информации "Телеграфа", вместо Карандеева рассматривают заместителя Ермака Николая Точицкого. Но продолжаются собеседования, поэтому в СН не спешат называть его потенциальным кандидатом.

Вечером в среду, 4 сентября, все кандидаты будут представлены на заседании фракции. Уже там будет ясно, кто имеет высокие шансы на назначение, а кто нет.

Это только начало

Как отмечает собеседник "Телеграфа", это первая партия кадровых перестановок. Следующими кандидатами на увольнение могут стать министр образования Оксен Лисовой и министр соцполитики Оксана Жолнович. "Они в зоне риска. Сейчас ищут замену", — говорит источник.

Все остальные министры имеют высокий уровень доверия.

Также в повестке дня уже не стоит увольнение самого премьера Дениса Шмыгаля. "Мы уже прошли политическую турбулентность", — считает собеседник "Телеграфа".