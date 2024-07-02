Припинити вогонь: Орбан у Києві зробив пропозицію Зеленському, подробиці

Угорський лідер попросив українського президента подумати над його словами

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого візиту до Києва сказав, що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу переговорів із Росією. Він назвав причину, через яку висловив цю пропозицію.

Таку заяву він зробив під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Мир — це важливе питання. Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінуємо всі ініціативи пана Зеленського заради досягнення миру. Я розповів Зеленському, що ці ініціативи потребують багато часу. І саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", — сказав Орбан.

Зазначимо, що в офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського було опубліковано відео, на якому він вітає Віктора Орбана із першим візитом в Україну за 12 років. Глава держави зазначив, що розмова між ними йтиме про те, як наблизити справедливий та тривалий мир.

"Дякую Угорщині за участь у Саміті миру та підтримку комюніке – ця робота у форматі Саміту миру дійсно допомагає зупинити війну", — написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прессекретар Орбана Берталан Хаваші говорив, що угорський лідер говоритиме з українським президентом про досягнення миру та поточні проблеми двосторонніх відносин між Угорщиною та Україною.