Сійярто знову накинувся на Польщу і розповів про роль "миротворця" Орбана

Не обійшлось без гучних звинувачень

Дипломатична суперечка між Угорщиною та Польщею, спричинена близькими зв’язками Будапешта і Москви, продовжується. Цього разу угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що "польська дипломатія тоне у болоті брехні".

Про це він написав у фейсбуці. Дипломат нагадав, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан під час "мирної місії" представляв лише свою країну, а не Євросоюз.

Сійярто пояснив ціль мирного турне Орбана

"Ми цінуємо польську дипломатію, тому важко дивитися, як вона тоне в болоті брехні. Повторимо в тисячний раз: під час мирної місії Віктор Орбан представляв Угорщину, а не Євросоюз. Можливо, зараз це зрозуміють.

Говорити про ізоляцію у випадку прем’єр-міністра та уряду, який зараз єдиний у Європі може підтримувати контакт зі Сходом і Заходом одночасно, не дуже розумно", ― написав угорський міністр.

За декілька годин до цього допису Сійярто звинуватив у брехні міністра закордонних справ Радослава Сікорського. Про це йдеться у дописі угорського дипломата.

"Мій польський колега Радослав Сікорський продовжує провокації, до яких я, звісно, міг би звикнути, оскільки ми пліч-о-пліч сидимо в Раді закордонних справ ЄС, однак цього разу він збрехав та перетнув межу, коли заявив, що я захоплено підтримую його безглузду пропозицію провести наступну неформальну зустріч міністрів закордонних справ", ― написав Сійярто.

Голова угорського МЗС нібито навпаки відмовився від ідеї провести зустріч з колегами. Так він відповів на тези, які прозвучали від Сікорського в інтерв’ю Visegrad Insight. У ньому польський дипломат розповів про те, що Угорщина стає більш ізольованою від країн ЄС. Позиція офіційного Будапешту нібито дратує інші країни Союзу.

Раніше Орбан звинуватив Варшаву у лицемірстві. Нібито вона критикує Будапешт за купівлю російських енергоресурсів, а сама робить те саме, але через посередників.

Так Орбан відповів на запитання заступника міністра закордонних справ Польщі Теофіла Бартошевського. Той запитав у угорського прем’єра, чому він не утворив союз з Путіним. Нібито Угорщині треба бути не в ЄС та НАТО, а в альянсі з авторитарними державами. Тоді ж дипломат заявив, що Польща не торгує з Росією.

Відносини між країнами останній час були напружені. Проте остаточно вони зіпсувались після того, як Угорщина заблокувала виплати від ЄС для країн, які допомогли Україні озброєнням. Це розлютило польську владу.

Зазначимо, що "миротворець" Орбан називає себе єдиним європейським політиком, який може провести перемовини з Києвом та Москвою. Хоча Зеленський назвав його "слабуватим". У рамках "мирного вояжу" Орбан також відвідав Азербайджан, США та Китай.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Угорщина пожалілась Росії через українські санкції. Київ перекрив постачання нафти Будапешту. Це обурило угорських політиків.