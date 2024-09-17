"Це явна ознака": експерт розкрив суть рішення Путіна збільшити чисельність своєї армії

Вже зараз армія РФ має проблеми через нестачу техніки

Рішення президента Росії Володимира Путіна збільшити чисельність армії РФ до 1,5 млн осіб говорить про проблеми, які вона має. Глава Кремля ухвалив рішення вести війну довго, але шляхом "м’ясних штурмів", оскільки техніки у них не вистачає.

"Тобто, Путін прийняв остаточне рішення воювати в довгу, але м’ясом. Давайте тверезо, що таке 1,5 млн тіл? Це 1 875 БТГр. Для того, щоб БТГр ефективно виконувала бойові завдання для її комплектування, потрібна штатна комплектація технікою. Зокрема, щоб укомплектувати 1 875 БТГр штатно танками, необхідно 20 625 ОБТ. Такої кількості танків у Росії близько немає, а такої кількості ББМ не було навіть у складі радянської армії!", — пояснив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що вже зараз армія РФ має проблеми у зв’язку з нестачею техніки. Вона закінчується на складах, арсеналах та центрах зберігання, де зберігалася з часів СРСР.

"Тобто воювати найближчим часом Росія буде в повному розумінні слова маршовими батальйонами — батальйонами, що складається виключно з піхоти з мінімальною комплектацією механізованою компонентою", — пише Коваленко.

У зв’язку з цим, зазначає він, Силам оборони України вже зараз необхідно готуватися до ворожих штурмів із великою кількістю живої сили противника. Її треба знищувати не точково, а масово. Одне з рішень — застосування касетних боєприпасів та засобів, що вражають великі площі. Є необхідність у таких FPV-дронах, які детонуватимуть у повітрі над групою супротивника, причому їх вражаючи елементи, розподілятимуться площею.

"Указ Путіна про збільшення армії – це явна ознака вичерпання запасів техніки і усвідомлення кризи 2025 року, що насувається, з компенсацією механізованих втрат. Але, за правильного підходу, рішення воювати кількістю лише прискорить крах РОВ (російських окупаційних військ, — ред.)", — резюмував Коваленко.

Нагадаємо, Володимир Путін розпорядився збільшити штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тисяч осіб. З 1 грудня 2024 року чисельність армії РФ зросте на 180 тисяч. Кількість військовослужбовців зросте до 1,5 млн осіб. Минулого разу Путін збільшував чисельність армії у грудні 2023 року на 170 тисяч осіб.

Як повідомляв "Телеграф", згідно з дослідженням The Wall Street Journal, у війні Росії проти України за два з половиною роки загинуло і постраждало вже майже мільйон людей. Вона стала найбільшим збройним конфліктом у Європі з часів Другої світової війни.