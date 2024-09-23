У Кремлі відреагували на "план перемоги" Зеленського: Пєсков розповів, коли його вивчать

Для ознайомлення поставили умову

Кремль не сприймає серйозно повідомлення ЗМІ про представлення "плану перемоги" президентом України Володимиром Зеленським його колезі Джо Байдену. І не збирається вивчати це питання до офіційних заяв.

Про це пишуть росЗМІ, спираючись на слова прессекретаря президент РФ Дмитра Пєскова.

"Якщо і коли за офіційними джерелами з'являтиметься якась інформація, ми, звичайно, її уважно вивчимо", — сказав він.

За його словами, в Кремлі наразі не бачать вагомих причин аналізувати план Зеленського, лише спираючись на повідомлення ЗМІ.

"Поки що дуже багато різної в тому числі суперечливої ​​та неправдивої інформації. Ми до цього ставимося дуже стримано", — наголосив Пєсков.

Нагадаємо, що Зеленський вже прибув у США, де планує показати Байдену "план перемоги". За даними ЗМІ, він не передбачає вступ України до НАТО і ЄС. Цей план нібито містить гарантії безпеки для України від країн Заходу, "аналогічні пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО".

"План перемоги" України побачить не тільки Байден, за словами Зеленського, його отримають обидва кандидати на пост президента США — Камала Гарріс та Дональд Трамп.

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