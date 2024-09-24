У Варшаві триває перше за останні 4 роки засідання Парламентської асамблеї Україна – Польща, — віцеспікерка Олена Кондратюк

У Варшаві розпочалося засідання Парламентської асамблеї Україна — Польща, повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

На 13-й сесії Асамблеї головують заступниця спікера Верховної Ради України Олена Кондратюк та віцемаршалок Сейму Польщі Моніка Веліховська.

"Ми розпочинаємо 13-ту сесію Парламентської асамблеї України і Польщі. Це перше засідання за 4 роки. Зібратися офлайн було непросто. Але сьогодні ми разом тут. Це свідчення того, наскільки близькі наші країни, наскільки ми партнери. В умовах повномасштабної російської агресії Україна і Польща стикаються з багатьма серйозними викликами, на які маємо шукати спільні відповіді", — зазначила співголова Асамблеї, віцеспікерка Олена Кондратюк.

За її словами, ключове на сьогодні завдання — не дозволити будь-якими спробами розхитати добрі українсько-польські стосунки в економіці, у питаннях вступу України в ЄС і НАТО, безпековій чи будь-якій іншій сфері.

"Впевнена, що ми з вами, як представники вищих законодавчих органів наших держав, можемо та навіть повинні зробити все можливе для посилення двосторонніх зв’язків, укріплення відносин добросусідства та партнерства. Сподіваюся, наша сьогоднішня зустріч стане однією з важливих сходинок на цьому шляху", — наголосила Олена Кондратюк, відкриваючи засідання парламентської Асамблеї Україна — Польща.

13-та сесія Асамблеї присвячена обговоренню чотирьох тем:

Російська агресія проти України як спільне питання для порядку денного європейської політичної співпраці. Міжнародні зусилля Польщі щодо підтримки України та її прагнення до НАТО;

Безпека в регіоні (проблема російської дезінформації, кібернападів та гібридних загроз;

Польсько-українська економічна та бізнес-співпраця, зокрема, у сфері енергетичної безпеки;

Рада співпраці з Україною як ефективний інструмент для побудови двосторонніх відносин.

У тематичних панельних дискусіях, презентаціях і дебатах беруть участь народні депутати України, депутати польського Сейму та урядовці обох країн.

За підсумками проведення засідання, очікується ухвалення спільної декларації Парламентської Асамблеї Україна – Польща.