В Варшаве проходит первое за последние 4 года заседание Парламентской ассамблеи Украина – Польша, — вице-спикер Елена Кондратюк

В Варшаве началось заседание Парламентской ассамблеи Украина — Польша, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

На 13-й сессии Ассамблеи председательствуют заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк и вице-маршалок Сейма Польши Моника Велиховская.

"Мы начинаем 13-ю сессию Парламентской ассамблеи Украины и Польши. Это первое заседание за 4 года. Собраться офлайн было непросто. Но сегодня мы вместе здесь. Это свидетельство того, насколько близки наши страны, насколько мы партнеры. В условиях полномасштабной российской агрессии Украина и Польша сталкиваются со многими серьезными вызовами, на которые должны искать общие ответы", — отметила сопредседатель Ассамблеи, вице-спикер Елена Кондратюк.

По ее словам, ключевая задача сегодня — не позволить какими-либо попытками расшатать хорошие украинско-польские отношения в экономике, в вопросах вступления Украины в ЕС и НАТО, сфере безопасности или любой другой сфере.

"Уверена, что мы с вами как представители высших законодательных органов наших государств можем и даже должны сделать все возможное для усиления двусторонних связей, укрепления отношений добрососедства и партнерства. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча станет одной из важных ступеней на этом пути", — подчеркнула Елена Кондратюк, открывая заседание парламентской Ассамблеи Украина — Польша.

13-я сессия Ассамблеи посвящена обсуждению четырех тем:

Российская агрессия против Украины как общий вопрос для повестки дня европейского политического сотрудничества. Международные усилия Польши по поддержке Украины и ее стремлению к НАТО;

Безопасность в регионе (проблема российской дезинформации, кибернападений и гибридных угроз;

Польско-украинское экономическое и бизнес-сотрудничество, в частности, в сфере энергетической безопасности;

Совет сотрудничества с Украиной как эффективный инструмент для построения двусторонних отношений.

В тематических панельных дискуссиях, презентациях и дебатах принимают участие народные депутаты Украины, депутаты польского Сейма и члены правительства обеих стран.

По итогам проведения заседания ожидается принятие совместной декларации Парламентской Ассамблеи Украина – Польша.