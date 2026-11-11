Не просто бабусина звичка: навіщо насправді телевізори накривали серветками
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У старих кінескопних моделях зображення створювало спеціальне покриття екрана
Телевізори накривали серветками, щоб захистити кінескоп від сонця. Таке пояснення запропонувала користувачка соцмережі: за її словами, сонячні промені впливали на люмінофор, через що погіршувалася якість зображення.
Про призначення серветок на телевізорах написала @aster.ann у Threads. Вона пояснила, що моделі телевізорів із роками змінювалися, а звичка накривати їх залишилася.
"Якість зображення падала, екран вигорав. Саме тому накривали поверхню серветками, щоб захистити кінескоп від сонця, а не від пилу", – написала користувачка @aster.ann.
Що таке люмінофор і як він створює зображення
Люмінофор – покриття на внутрішній поверхні переднього скла кінескопа. Як пояснює Electronic Media Review, зображення виникає, коли електронний промінь потрапляє на це покриття й змушує його світитися. Сам кінескоп є скляною трубкою, всередині якої створено вакуум.
У кольоровому кінескопі точки люмінофора згруповані по три: червона, зелена та синя. Разом вони формують одну точку зображення – піксель. Вхідний сигнал визначає, якого кольору він має бути та наскільки яскраво світитися, а електронні промені спрямовуються на відповідні точки покриття.
У чорно-білих телевізорах діє той самий принцип, але використовується один електронний промінь і монохромне покриття. Відтінки сірого утворюються завдяки зміні яскравості.
Як повідомляв "Телеграф", для звичайного догляду за екраном телевізору достатньо приблизно раз на тиждень протирати екран сухою мікрофіброю, прибираючи пил.