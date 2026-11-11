Не просто бабусина звичка: навіщо насправді телевізори накривали серветками

У старих кінескопних моделях зображення створювало спеціальне покриття екрана

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Телевізори накривали серветками, щоб захистити кінескоп від сонця. Таке пояснення запропонувала користувачка соцмережі: за її словами, сонячні промені впливали на люмінофор, через що погіршувалася якість зображення.

Про призначення серветок на телевізорах написала @aster.ann у Threads. Вона пояснила, що моделі телевізорів із роками змінювалися, а звичка накривати їх залишилася.

"Якість зображення падала, екран вигорав. Саме тому накривали поверхню серветками, щоб захистити кінескоп від сонця, а не від пилу", – написала користувачка @aster.ann.

Звичка накривати телевізори серветками залишилася, хоча моделі з роками змінювалися

Що таке люмінофор і як він створює зображення

Люмінофор – покриття на внутрішній поверхні переднього скла кінескопа. Як пояснює Electronic Media Review, зображення виникає, коли електронний промінь потрапляє на це покриття й змушує його світитися. Сам кінескоп є скляною трубкою, всередині якої створено вакуум.

У кольоровому кінескопі точки люмінофора згруповані по три: червона, зелена та синя. Разом вони формують одну точку зображення – піксель. Вхідний сигнал визначає, якого кольору він має бути та наскільки яскраво світитися, а електронні промені спрямовуються на відповідні точки покриття.

Електронні промені змушують точки люмінофора світитися й формувати кольорові пікселі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У чорно-білих телевізорах діє той самий принцип, але використовується один електронний промінь і монохромне покриття. Відтінки сірого утворюються завдяки зміні яскравості.

Як повідомляв "Телеграф", для звичайного догляду за екраном телевізору достатньо приблизно раз на тиждень протирати екран сухою мікрофіброю, прибираючи пил.