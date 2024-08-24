Все через Росію: Угорщина знову накинулася на Польщу зі звинуваченнями

Відносини між двома країнами погіршуються

Уряд Угорщини знову накинувся на Польщу, звинувативши її в "лицемірстві". У Будапешті вважають, що Варшава нібито потай підтримує торговельні відносини з Росією.

Про це повідомив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто. Його слова наводить держсекретар з міжнародних комунікацій та зв’язків прем’єра країни Золтан Ковач у соцмережі X.

Сійярто каже, що Варшава публічно критикує уряд його країни через те, що він підтримує торгівлю з Москвою. Крім того, він додав, що обсяги торгівлі між Польщею та Росією минулого року становили шість мільярдів євро, включаючи значні закупівлі російських добрив та продаж фармацевтичних препаратів.

"Наші польські брати тихо роблять те саме, тому вони не повинні критикувати нас за те, що ми говоримо про це відкрито і чесно", — сказав міністр.

Варто зазначити, що до початку вторгнення російського вторгнення в Україну Угорщина вважалася найбільш дружньою до Польщі країною, проте останнім часом їхні стосунки зіпсувалися. Кульмінацією цього стала критика прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який заявив, що Варшава веде "лицемірну політику".

Політик часто звинувачує Захід, щоб знайти причини виникнення внутрішніх проблем для своїх виборців, що останнім часом сформувало образ ізгоя серед країн ЄС.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський після нападок звинуватив Орбана у брехні та запропонував йому залишити ЄС, якщо йому не подобаються його нинішні союзники.

Напруга між країнами лише загострилася після візиту Орбана із "миротворчою місією" в Україну, Росію та Китай.