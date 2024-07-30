Зробили "подарунок" росіянам? Угорщина відзначилася новим провокаційним рішенням, в ЄС обурюються - ЗМІ

На думку журналістів, такі дії Угорщини є провокаційними

Політика Угорщини продовжує викликати занепокоєння у європейців. Її уряд після візиту до Москви спростив умови в’їзду для громадян Росії та Білорусі.

Про це повідомляють видання RND та DW. За їхніми даними, тепер громадяни цих країн будуть включені до програми так званої "національної карти", яку видають на 2 роки із можливістю продовження для тих, хто хоче працювати в Угорщині.

"Вже кілька днів росіяни можуть в'їжджати в ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки і безперешкодно пересуватися до інших країн ЄС. Це стало можливим завдяки реєстрації в якості гастарбайтерів в Угорщині, яку прем'єр-міністр Віктор Орбан поширив на вихідців з Росії та Білорусі в липні. Зараз існує велике занепокоєння, що російські шпигуни також можуть потрапити до ЄС або що Кремль може навмисно переправляти росіян до ЄС для здійснення терактів", — пише RND.

На думку журналістів, такі дії Угорщини є провокаційними. Вони вже викликали невдоволення ЄС, бо несуть загрозу безпеці.

Експерт з питань зовнішньої політики ЄС Сергій Лагодинський в інтерв’ю RND зазначив, що дозволити в’їжджати в країну ЄС без перевірки в ситуації, коли російська влада робить все можливе, щоб послабити Європу через гібридні атаки, — неправильний шлях. Водночас він також вважає неправильним "таврувати всіх російських громадян", але він додав, що Орбан робить те, що він завжди робить: "Він підриває європейську міграційну систему і водночас робить себе слугою Кремля".

Нагадаємо, що витівки Орбана останнім часом дедалі більше дратують членів ЄС. Нещодавно одна з країн і зовсім заявила, що настав час задуматися над місцем Угорщини в Європейському Союзі.