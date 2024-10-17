Шольц не дасть Taurus Україні. Чи зруйнує це План перемоги Зеленського?

Шольц не висловив прямої підтримки всім пунктам плану

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його позиція щодо підтримки України залишається незмінною. Зокрема, незмінними залишаться і рішення, які він раніше ухвалив щодо передачі далекобійних ракет Taurus.

Так німецький лідер прокоментував План перемоги Володимира Зеленського перед початком саміту ЄС у Брюсселі. Про це у четвер повідомила "Європейська правда".

Олаф Шольц зазначив, що протягом останніх тижнів та місяців він активно спілкувався з українським президентом Володимиром Зеленським. "Ви знаєте позицію Німеччини з цих питань. У цьому відношенні нічого не зміниться", – заявив канцлер.

Німецький лідер наголосив на необхідності забезпечення України засобами для самозахисту. "Основна увага приділяється забезпеченню того, щоб у нас були засоби, які дозволять Україні захистити себе", – сказав Шольц. Він також додав, що є стратегічні питання для обговорення, але рішення, які він прийняв, залишаються незмінними.

Коментуючи План перемоги Володимира Зеленського, Шольц підкреслив важливість спілкування лідерів ЄС з українським президентом. Однак він не висловив прямої підтримки всім пунктам плану. Зокрема, одним із ключових моментів "плану перемоги" є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях в Росії.

У контексті цього пункту плану Україна вже тривалий час намагається отримати згоду Берліна на передачу крилатих ракет Taurus. Проте канцлер Шольц виступає категорично проти цього.

Довідково: Taurus KEPD 350 — це німецько-шведська крилата ракета класу "повітря-земля" з дальністю дії понад 500 кілометрів. Ця високоточна зброя призначена для знищення укріплених та заглиблених цілей. Taurus оснащена потужною бойовою частиною MEPHISTO, здатною пробивати бетонні укриття.

Ключовою особливістю Taurus є її здатність літати на надмалих висотах, що дозволяє уникати виявлення радарами противника. Ракета використовує комбінацію інерційної навігації, системи GPS та інфрачервоних датчиків для високоточного наведення. Taurus перебуває на озброєнні ВПС Німеччини, Іспанії та Південної Кореї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Шольц назвав російських солдатів жертвами і захотів діалогу з Путіним. Окрім нього, про можливість діалогу з Кремлем висловлювалися й інші політики Європейського Союзу.