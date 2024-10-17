Зеленський везе до Європи План перемоги: із ким збирається зустрітися
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Україна готується до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони
Президент України Володимир Зеленський, який напередодні представив План перемоги у Верховній Раді, 17 жовтня вирушив у в Брюссель. Там відбудеться засідання Європейської ради на рівні лідерів.
"Я представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо", — сказав глава держави.
Він подякував президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю за запрошення взяти участь у цьому засіданні. Також Зеленський має зустрітися з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою та головами політичних груп у Європарламенті.
"Буде зустріч із Марком Рютте, генсеком НАТО. А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони. Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою", — резюмував президент.
Як повідомляв "Телеграф", у США оголосили про надання нового пакету допомоги Україні на 425 мільйонів доларів. До нього увійдуть нові системи протиповітряної оборони та далекобійне озброєння.