Чим політика Трампа відрізняється від байденівської: Кулеба розповів, до чого готується українцям

Українцям потрібно зробити дуже важку роботу всередині держави

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента в США на Україну чекає багато його різких заяв і тривожних кроків. Нашим громадянам потрібно бути готовим до цього та реагувати на все це виважено.

Про це заявив колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба. За його словами, "Україна всіх переживе", але для цього необхідно зараз зробити дуже важку роботу всередині держави.

"Попереду буде багато супердратівливих заяв (Від Трампа — Ред.), попереду багато кроків, які змушуватимуть нас тягнутися за Корвалолом і думати, що це кінець. Спокійно. Виважено. Ми вже все це переживали... Україна всіх переживе. Все буде нормально, але це буде дуже важка робота. Ми здатні робити цю роботу, але перший фокус – наша діяльність усередині”, – сказав Кулеба.

Також, на думку Кулеби, політика Байдена дуже відрізняється від трампівської.

"Байден мав зрозумілий курс. У цих умовах усі знали, що буде на роки вперед. Цей курс не міг змінити поточну ситуацію. За правління Камали Гарріс курс був би плюс-мінус схожим. При Трампі у нас є цілих два курси: один з них може змінити ситуацію в неправильний для України бік, а інший може допомогти змінити його у вигідний для нас бік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли може відбутися розмова Трампа з Путіним.