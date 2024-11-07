У Зеленського прокоментували "план Трампа" по завершенню війни в Україні

В ОП згадали про російські ЗМІ

В Офісі президента відреагували на резонансну статтю The Wall Street Journal про план щодо завершення війни в Україні. Його приписують обраному президенту США Дональду Трампу.

Про це у коментарі журналістам повідомив радник президента України Дмитро Литвин. За його словами, цей план може мати російський слід.

"Загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах. А російських вкидань у газетах завжди багато", — підкреслив Литвин.

Що цьому передувало

The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела, пише, що команда Трампа рекомендує заморозити війну на місці — закріпити захоплення Росією приблизно 20% території України. Також пропонується змусити Україну тимчасово призупинити своє прагнення приєднатися до НАТО мінімум на 20 років.

Водночас передбачається, що США продовжують надавати Україні зброю, щоб стримувати подальшу російську агресію. Джерела наголосили, що Трамп поки не схвалив конкретного плану завершення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп робив гучну заяву, що закінчить війну за 24 години, якщо стане президентом США. Крім цього, він давав багато інших обіцянок.