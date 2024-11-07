Поступки Путіну, розмова з Трампом і не тільки. Головне з виступу Зеленського в Угорщині

Глава України виступив перед учасниками саміту Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, прибув до Угорщини на запрошення прем’єр-міністра країни Віктора Орбана. Там він виступив перед учасниками саміту Європейського політичного співтовариства.

"Телеграф" стежив за виступом глави держави та публікує його головні тези. Візит президента України до Угорщини став першим із початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Глава держави у своїй промові згадав свою телефонну розмову з Дональдом Трампом, проблеми закінчення російсько-української війни і не лише.

Телефонна розмова з Трампом

Зеленський назвав свою розмову телефоном із Трампом "продуктивною". Він висловив сподівання, що з приходом "нового-старого" президента Америка стане "сильнішою", а разом із нею і Європа.

Проблеми закінчення війни з Росією

Президент України заявив, що зараз перед світом стоять нові виклики. Він згадав про фактичну участь Північної Кореї у війні на боці Росії, а також розкритикував окремих європейських та американських політиків та експертів за слова про нібито необхідність для України піти на територіальні поступки Путіну в обмін на членство в НАТО.

Зеленський назвав цю пропозицію неприйнятною для України та суїцидом для всієї Європи.

"Не має бути ілюзій, що виявом слабкості або торгівлею якимись європейськими позиціями чи статусом якоїсь європейської країни можна купити справедливий мир. Це просто так не працює. Мир – це винагорода лише для сильних. Тому альтернативи сильній Європі немає. А для сили важлива єдність", — заявив президент.

Арешт російських активів за кордоном та відповідальність Путіна

Як наголосив президент, вина у розв’язаній війні лежить не лише на Путіні, а й на росіянах загалом. Тому рахунок потрібно виставляти російській державі в цілому, щоб надалі у неї не було претензій до своїх сусідів.

"Росія почала цю війну не тому, що їй потрібно більше території. Росія має більше землі, ніж будь-хто. Вона хотіла глобальної влади, спершу – контролю над Україною, а потім – над усіма вами, як це було колись за радянського чи імперського правління", — зазначив Зеленський.

Він додав, що не лише окремі лідери європейських країн, а й Європа загалом мають об’єднатися з метою зупинити подальшу російську експансію. Крім того, необхідно переглянути політику санкцій проти Росії, наголосив президент.

"Росія все ще отримує достатньо прибутку від продажу нафти, щоб продовжувати війну. Росія все ще уникає санкцій і купує компоненти для дронів і ракет по всьому світу. Росія все ще має здатність сіяти нестабільність і втручатися в життя націй у таких регіонах, як Сахель, Північна Африка, Близький Схід, і таких країн, як Ємен. Чому Путін це робить? Нам потрібні важелі впливу на нього", — сказав Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Віктор Орбан заявив, що План перемоги України, запропонований Володимиром Зеленським, "викликає жах" у нього.