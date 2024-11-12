Після перемоги Трампа США та ЄС мають прийняти вирішальне рішення щодо України

Топ-європейський чиновник закликав союзників якомога швидше визначатися з підтримкою України

Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Боррель закликав Сполучені Штати і союзників по ЄС швидше визначатися з підтримкою України у війні з Росією на тлі перемоги Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Суспільне". Дана заява пролунала під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Боррель зазначив, що нинішня критична ситуація на фронті, продовження російського наступу, а також ситуація у світовій дипломатії після появи "нового сценарію з новим президентом США" вимагають від американців і європейців вирішити — чи хочуть вони далі продовжувати допомогати Україні для стримування російської агресії.

На думку Борреля, не може бути ситуації, коли "США діють, а європейці лише реагують". Україну треба запевнити в тому, що підтримка триватиме і надалі, але для цього потрібні відповідні ресурси, вважає чиновник.

"Для цього потрібна політична воля і, перш за все, фінансові ресурси. Війна в Україні є нагальним питанням. Її можна виміряти тижнями, максимум місяцями до того, як вона проясниться", — каже Боррель.

Раніше "Телеграф" писав, що Єврокомісія схвалила план реформ України та відкрила доступ до фінансів. Допомога надходитиме в Україну протягом 2024–2027 років.