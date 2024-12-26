"Исключительно военное преступление России": у Зеленского прокомментировали падение авиалайнера в Казахстане

Российская противовоздушная оборона в очередной раз сбила иностранный гражданский пассажирский самолет, погибло много людей

Падение пассажирского самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, который 25 декабря летел рейсом из Баку в Грозный – это трагедия. Причина трагедии – российская война против Украины, то есть это очередное военное преступление российского режима.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Национального телемарафона. Он отметил, что катастрофу следует считать исключительно военным преступлением России.

"Первое – это, безусловно, трагедия. Второе – это, безусловно, трагедия, вызванная российским государством, которое является неконтролируемым. И, безусловно, третье – это российское военное преступление против гуманитарного права, против гражданского населения", – отметил он.

По его мнению, здесь не о чем еще говорить. Российская противовоздушная оборона в очередной раз сбила иностранный гражданский пассажирский самолет, погибло много людей.

"Это нужно интерпретировать как несостоятельность российского государства контролировать процессы на своей территории. Это можно интерпретировать как исключительно военное преступление – безусловно, Российской Федерации", – резюмировал он.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что сначала он направлялся из Баку в Грозный, однако не смог сесть из-за густого тумана. После этого он двинулся в сторону Актау, где упал недалеко от аэропорта. Погибли по меньшей мере 39 человек из 69 находившихся на борту. В первые часы после аварии сообщалось, что причиной падения могло стать столкновение с птицей.

Однако позже стало известно, что причиной авиакатастрофы самолета Embraer 190AR, потерпевшего катастрофу в Казахстане, была работа российской ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв перед крушением. Кроме того, на корпусе самолета были обнаружены следы, которые можно идентифицировать, как осколочное поражение. Также известно, что аэропорты Грозного и Махачкалы отказались принимать самолет, а вместо этого почему-то отправили его в Актау на другом берегу Каспийского моря – скорее всего рассчитывая, что самолет упадет в воду или разобьется.