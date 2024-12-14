Яку тактику використовують військові КНДР у боях і як маскуються: Коваленко пояснив

Особовий склад військ з КНДР таємно перекидають ближче до лінії фронту

Північнокорейські солдати перевдягаються у російську форму і вже беруть активну участь у штурмах позицій ЗСУ на Курщині. Їх використовують як "гарматне м’ясо" і залучають до виконання найнебезпечніших завдань.

На даний момент втрати військових КНДР вже зафіксовані, проте недооцінювати ворога все ж не варто. На цьому наголосив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Північнокорейських солдатів таємно привозять до лінії фронту в Курської області і перевдягають у форму росіян. Військових із КНДР залучають до проведення активних штурмових дій. При цьому "набіги" роблять піхотинці, які вправляються із радянською зброєю і "біжать вперед".

"Росіяни роблять ставку на кількість і намагаються за допомогою корейців проводити штурмові дії, коли завданням корейців є пробігти під ударами наших сил і зайняти ті чи інші ділянки", — йдеться у повідомленні.

За словами Андрія Коваленка, втрати серед солдатів КНДР вже є і вони не вражають особливими бойовими навичками. Однак пропаганда РФ звеличує північнокорейських солдатів і використовує їх нібито "супер підготовку" як страшилки для українських військових та цивільних.

"Недооцінювати ворога не варто, але він вмирає і не варто вірити в страшилки. На жаль, витрачати додаткові ресурси на це доведеться. Втім, росія втягнула у війну в Європі КНДР. Не варто сумніватися в тому, що рано чи пізно кндрівці бігтимуть на територію НАТО, якщо зараз Європа не здійснить якісні зміни у своєму ставленні до загроз, а не буде сподіватися тільки на США, або на Україну", — резюмував Коваленко.

Нагадаємо, що військовослужбовці армії Корейської Народно-Демократичної Республіки вже беруть участь у війні Росії проти України, але їх використовують не лише у бойових зіткненнях із ЗСУ. Вони борються під виглядом корінного населення Далекого Сходу і мають відповідні підроблені документи. Серед військових Північної Кореї також зафіксовано втрати.

Зазначимо, зараз російські війська за підтримки солдатів КНДР намагаються відбити раніше зайняті позиції українськими військовими у Курській області. Росіяни вже зробили кілька спроб активно атакувати. Зокрема, у середині листопада російські війська пішли на штурм у Курській області, але втратили одразу 17 одиниць техніки, підірвавшись на мінах, встановлених ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українська розвідка оприлюднила нові докази залучення військових КНДР до російської агресії проти нашої держави.