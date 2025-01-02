Фіцо погрожує мстити українським біженцям у Словаччині через припинення транзиту газу

"Газпром" вже припинив транзит російського газу через свою територію

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Києву, що через відмову від продовження транзиту російського газу до країн Європи його партія готова голосувати за зниження допомоги українським біженцям. На його думку, такий крок стане "адекватними заходами у відповідь".

Про це повідомляє низка Телеграм-каналів. Це вже не перший подібний випад з боку Фіцо, оскільки раніше він погрожував припинити постачання електрики Україні.

Відомо, що прем’єр-міністр Словаччини та його партія Smer-SD ("Напрямок — соціальна демократія") нібито готові підтримати зниження допомоги українцям, які перебувають на словацькій території. За його словами, уряд країни має обговорити нібито "адекватні заходи" у відповідь на зупинку постачання газу.

"Моя партія готова підтримати зниження допомоги українцям, які перебувають на словацькій території, у відповідь на зупинку Україною транзиту газу", — заявив Фіцо.

У цей же час стало відомо, що майже всі промислові підприємства Придністров’я припинили роботу через енергодефіцит, який стався на тлі зупинок транзиту російського газу.

За словами першого заступника голови уряду республіки Сергія Оболоника, роботу продовжують лише виробництва, які забезпечують регіон продовольством.

"Раніше в республіку надходив російський газ через територію України, а 1 січня транзит було припинено. І якщо не вирішити проблему з постачанням газу, підприємства втратять можливість перезапуститися", — йдеться у повідомленні.

Припинення транзиту – що відомо

Нагадаємо, Україна і Росія ще до початку повномасштабної війни підписали контракт, який передбачав транзит російського газу через українську територію. Дія контракту закінчується 31 грудня і вже з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію.

На цьому тлі Словаччина спробувала переконати Україну продовжити контракт. Зокрема, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував керівництво України за відмову від продовження транзиту російського газу до країн Європи і заявив, що розгляне заходи у відповідь.

Фіцо пригрозив припиненням постачання електрики в Україну в період, коли наша країна потребує його через перебої в енергосистемі, спричинені російськими ударами.

Він також заявив, що його країна нібито втратить через Україну не тільки транзитні збори, а й може зіткнутися з підвищенням ціни на газ. Він заявив, що із січня 2025 року, коли транзит газу буде зупинено, уряд Словаччини "оцінить ситуацію і вживе заходів у відповідь".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на думку українських експертів, постачання електрики зі Словаччини припиниться, це не вплине на ситуацію з електрикою в Україні, оскільки вона здатна отримувати її ще з трьох країн ЄС.