"Є реальність": проросійський уряд Угорщини шантажує Україну членством в ЄС через зупинку транзиту газу

Угорщині не подобається новий законопроєкт Верховної Ради України щодо припинення транзиту нафти з Росії

Угорщина буде блокувати вступ України до Європейського Союзу через те, що Україна припинила транзит російського газу та збирається зробити те саме з транзитом російської нафти. Будапешт, який у дуже дружніх стосунках з російським режимом, дуже нервово відреагував на ці новини.

Про шантаж написав, проросійський міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму Facebook. Він заявив, що міністерство закордонних справ України "агресивно відреагувало" на заяву Будапешту щодо нібито зростання цін на газ у Європі, а також, що Угорщині не подобається новий законопроєкт Верховної Ради України щодо припинення транзиту нафти з Росії.

"Є реальність, є права і є обов'язки… Реальність полягає в тому, що в ЄС країни-члени колективно та одноголосно приймають рішення про прийняття нових членів. Іншими словами, кожна країна-член повинна проголосувати "за". Права: кожна країна має суверенне право вирішувати, звідки і яким шляхом вона купує енергоносії, необхідні їй для роботи. Ніхто ззовні не може впливати на це. Ніхто не має права нав'язувати іншій країні більш дорогі, менш безпечні джерела енергії", – заявив він.

Сійярто заявив, що держава, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або хоче стати членом ЄС, повинна "робити внесок" в енергобезпеку Союзу. Таким внеском проросійський міністр вважає надання маршрутів країні-агресору для експорту енергоносіїв у Європу.

"Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС", – заявив міністр.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Це потрібно з міркувань національної безпеки. Газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура системи підготована до такого функціонування.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Києву, що через відмову від продовження транзиту російського газу до країн Європи його партія готова голосувати за зниження допомоги українським біженцям. На його думку, такий крок стане "адекватними заходами у відповідь". Це вже не перший подібний випад з боку Фіцо, оскільки раніше він погрожував припинити постачання електрики Україні.