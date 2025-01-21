Йшлося не лише про Трампа. Путін поспілкувався із Сі Цзіньпіном

Помічник президента Росії розповів подробиці розмови

Президент Росії Володимир Путін провів розмову з відеозв’язку з главою КНР Сі Цзіньпіном — він не був пов’язаний з інавгурацією президента США Дональда Трампа.

Як повідомляють російські Telegram-пабліки, керівники Росії та Китаю обговорили російсько-українську війну, відносини зі США з урахуванням приходу Трампа до влади, а також приділили увагу питанням торгівельно-економічного співробітництва.

За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, бесіда Путіна та Сі Цзіньпіна тривала 1 годину 35 хвилин.

Також керівники Росії та Китаю отримали взаємні запрошення на заходи, присвячені 80-річчю закінчення т.зв. "Великої Вітчизняної війни" та Другої світової війни в цілому. Вона закінчилася в 1945 спочатку розгромом Німеччини, а потім і розгромом Японії.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Литви (2020-2024) Габріелюс Ландсбергіс в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що заяви радників Трампа про мінімум шість місяців підготовки до переговорів з Росією вказують на серйозність підходу нової американської адміністрації до вирішення питання.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп відповів на питання про завершення війни в Україні за 24 години.