Трамп стає президентом знову. Дивитися онлайн-трансляцію інавгурації українською

Уперше за 40 років американці змінили традиційну локацію проведення урочистостей

Уже сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні пройде інавгурація президента США Дональда Трампа. Церемонія відбуватиметься у приміщенні через аномально низькі температури у столиці.

Присягу президента заплановано на 19:00 за Києвом. Святковий парад розпочнеться о 21:00, а вечірні бали після 23:00. "Голос Америки" розпочне трансляцію українською мовою о 17:30 за Києвом.

Також церемонію можна буде переглянути на офіційних ресурсах Білого Дому та американських телеканалів ABC, Fox News, CBS, CNN, CSPAN, MSNBC, NBC, USA Today тощо.

Розклад урочистостей за київським часом (в дужках за Східним часом США):

15:00 (08:00 за місцевим часом) — церковна служба в єпископальній Церкві Святого Йоана;

16:00 (09:00 за місцевим часом) — зустріч родин Трампів та Байденів за традиційним чаєм у Білому домі;

17:00 (10:00 за місцевим часом) — початок підготовчої програми у Конгресі, виконання протокольних заходів;

19:00 (12:00 за місцевим часом) — приведення до присяги віцепрезидента Венса та президента Трампа;

19:30 (12:30 за місцевим часом) — інавгураційна промова 47-го президента США;

20:00 (13:00 за місцевим часом) — церемонія підписання перших указів;

21:00 (14:00 за місцевим часом) — інавгураційний обід у Національній скульптурній залі;

22:00 (15:00 за місцевим часом) — огляд військових підрозділів;

02:00 (19:00 за місцевим часом) — Liberty Ball та виступ президента;

02:30 (19:30 за місцевим часом) — бал головнокомандувача.

Детальніше про програму інавгурації Дональда Трампа, вартість квитка та гостей, які мають відвідати подію "Телеграф" розповідав у статті "Повернення Трампа: скільки коштує квиток на інавгурацію, що в програмі та хто серед гостей".

Коротко про головне

Дональд Трамп у свої 78 років стане 47-м президентом США. Інавгурація матиме історичну особливість – уперше за 40 років церемонія проходитиме у приміщенні через занадто низьку температуру у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський не отримав запрошення на подію, однак уже триває підготовка до двосторонньої зустрічі лідерів.

До вступу на посаду Трамп заявляв про можливість завершити війну в Україні за 24 години одним дзвінком у переможну ніч. Згодом риторика змінилася на "швидке" вирішення з визнанням складності російсько-української ситуації.

Спецпредставник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлогг визначив термін у 100 днів для пошуку рішення. Західні ЗМІ наголошують на відсутності конкретного "мирного плану" станом на зараз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп приїхав до Вашингтона перед інавгурацією. А команда Джо Байдена вже виносить речі з Білого дому.