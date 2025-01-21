Речь шла не только о Трампе. Путин пообщался с Си Цзиньпином

Помощник президента России рассказал подробности разговора

Президент России Владимир Путин провел разговор по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином — он не был связан с инаугурацией президента США Дональда Трампа.

Как сообщают российские Telegram-паблики, руководители России и Китая обсудили российско-украинскую войну, отношения с США с учетом прихода Трампа к власти, а также уделили внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, беседа Путина и Си Цзиньпина продолжалась 1 час 35 минут.

Также руководители России и Китая получили взаимные приглашения на мероприятия, посвященные 80-летию окончания т.н. "Великой Отечественной войны" и Второй мировой войны в целом. Она закончилась в 1945 году сначала разгромом Германии, а затем и разгромом Японии.

Напомним, бывший министр иностранных дел Литвы (2020-2024) Габриелюс Ландсбергис в интервью "Телеграфу" рассказал, что заявления советников Трампа о минимум шести месяцах подготовки к переговорам с Россией указывают на серьезность подхода новой американской администрации к решению вопроса.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп ответил на вопрос о завершении войны в Украине через 24 часа.