Мир через силу України. Дипломат пояснив, що стоїть за заявами радників Трампа про переговори з Росією

Оточення президента США усвідомлює, що до мирних переговорів слід готуватися ретельно

Риторика президента США Дональда Трампа про бажання досягти миру в Україні за 24 години у багатьох в нашій країні та світі викликали стурбованість. Однак заяви його радників про мінімум шість місяців підготовки до переговорів з Росією вказують на серйозність підходу нової американської адміністрації до вирішення питання.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ Литви (2020-2024) Ґабріелюс Ландсберґіс.

Більше про це читайте у публікації: "Путін вже виграв одну битву проти Заходу": інтерв’ю з ексміністром закордонних справ Литви".

За його словами, важко було уявити сценарій, за якого це може спрацювати без якихось серйозних, навіть екзистенційних поступок з боку України.

— Тож тепер, коли кажуть, що це займе більше часу — щонайменше шість місяців або довше, і навіть без конкретної дати — для мене це означає, що люди дійсно готуються, усвідомлюючи складність завдання перед ними, — каже дипломат.

Він погоджується з багатьма меседжами, які можна почути від нових радників президента Трампа.

— Мир може прийти лише через силу, а сила у цьому випадку означає силу України. Це дає мені надію, що ми можемо побачити щось, що насправді змінить ситуацію в Україні, дозволить українцям продемонструвати зовсім іншу позицію на полі бою, а потім перенести її за стіл переговорів, — висловив сподівання Ландсберґіс.

На його думку, президент Володимир Зеленський дуже вдало висловився, що Україна готова шукати миру.

— Україна завжди готова шукати миру, але мир не може означати капітуляцію. Зрозуміло, що капітуляція, слабка позиція України не працює ні для України, ні для Європи, ні для президента Трампа. Тож давайте трохи почекаємо, робитимемо те, що завжди робили, вимагатимемо більшого та сподіватимемося на краще, — запропонував ексглава МЗС Литви.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Трамп відповів на запитання про завершення війни в Україні за 24 години.