Валерій Дубіль: Родини всіх Захисників України мають отримати рівні соціальні гарантії

Днями на пленарному засіданні сесії Київської міської ради депутати підтримали звернення до Верховної Ради України щодо необхідності внесення змін до законодавства для усунення дискримінації у виплатах одноразової грошової допомоги родинам полеглих військовослужбовців.

Соціальна справедливість для родин загиблих Захисників та Захисниць України – це обов’язок держави, а не просто норма закону. На цьому наголосив Валерій Дубіль, голова "Батьківщини" Києва, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації, заступник Юлії Тимошенко.

"Родини наших Героїв не можуть бути розділені за датами втрат. Кожен, хто поклав своє життя за Україну з 2014 року, зробив це в боротьбі за нашу незалежність, і їхні сім’ї мають отримати однакову підтримку. Сьогоднішня ситуація, коли виплати родинам загиблих до 24 лютого 2022 року становлять 1,3-2 млн грн, тоді як для родин тих, хто загинув після цієї дати – 15 млн грн, є несправедливою. Київрада звертається до парламенту з вимогою усунути цю дискримінацію та встановити рівні соціальні гарантії для всіх сімей наших Захисників", – наголосив Валерій Дубіль.

Він підкреслив, що Київська міська рада підтримує законопроєкти №9166-1 та №9166, які передбачають внесення змін до Бюджетного кодексу та законодавчих актів для врегулювання цього питання на державному рівні.

"Це питання справедливості та державної відповідальності. Тому наша команда наполягає, аби Верховна Рада якнайшвидше розглянула та ухвалила відповідні законодавчі зміни, щоб відновити справедливість та гідно підтримати сім’ї наших Героїв", – додав Валерій Дубіль.

Київ наголошує, що підтримка військових та їхніх родин є одним із пріоритетів.

"Ми з колегами в парламенті продовжимо працювати над ініціативами, які сприятимуть зміцненню соціального захисту Захисників України та їхніх сімей", — сказав він.