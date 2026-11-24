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Голова парламентської ТСК Олексій Гончаренко з трибуни Верховної Ради розкритикував керівництво НАБУ і САП через неявку на засідання комісії та закликав очільників антикорупційних органів припинити ігнорувати парламентський контроль.

На засіданні ТСК не було усіх п’ятьох запрошених. За словами народного депутата, НАБУ навіть не надало відповіді на офіційне запрошення, надіслане ще 19 листопада.

"НАБУ не може знайти в СЕДО запрошення від парламенту? Ви знущаєтесь з нас?" — обурився Гончаренко.

Нардеп наголосив на необхідності підзвітності антикорупційних органів українському парламенту та закликав їхнє керівництво особисто прийти на засідання комісії й відповісти на запитання депутатів.

"Припиніть ганьбитися! Приходьте в парламент, звітуйте!" — заявив Гончаренко