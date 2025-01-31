Валерий Дубиль: Семьи всех Защитников Украины должны получить равные социальные гарантии

На днях на пленарном заседании сессии Киевского городского совета депутаты поддержали обращение в Верховную Раду Украины по поводу необходимости внесения изменений в законодательство для устранения дискриминации в выплатах единовременной денежной помощи семьям павших военнослужащих.

Социальная справедливость для семей погибших Защитников и Защитниц Украины – это долг государства, а не просто норма закона. Об этом заявил Валерий Дубиль, председатель "Батькивщины" Киева, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, заместитель Юлии Тимошенко.

"Семья наших Героев не могут быть разделены по дате потерь. Каждый, кто положил свою жизнь за Украину с 2014 года, сделал это в борьбе за нашу независимость, и их семьи должны получить одинаковую поддержку. Сегодняшняя ситуация, когда выплаты семьям погибших до 24 февраля 2022 года составляют 1,3-2 млн грн, тогда как для семей погибших после этой даты – 15 млн грн является несправедливым Киевсовет обращается в парламент с требованием устранить эту дискриминацию и установить равные социальные гарантии для всех семей наших. Защитников", – подчеркнул Валерий Дубиль.

Он подчеркнул, что Киевский городской совет поддерживает законопроекты №9166-1 и №9166, предусматривающие внесение изменений в Бюджетный кодекс и законодательные акты для урегулирования этого вопроса на государственном уровне.

"Этот вопрос справедливости и государственной ответственности. Поэтому наша команда настаивает, чтобы Верховная Рада как можно быстрее рассмотрела и приняла соответствующие законодательные изменения, чтобы восстановить справедливость и достойно поддержать семьи наших Героев", — добавил Валерий Дубиль.

Киев отмечает, что поддержка военных и их семей является одним из приоритетов.

"Мы с коллегами в парламенте продолжим работу над инициативами, которые будут способствовать укреплению социальной защиты Защитников Украины и их семей", — сказал он.