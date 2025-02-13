Санкції проти Порошенка та інших у дії. Зеленський підписав указ (документ)

Зеленський підписав Указ №81,про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з документом, опублікованим на сайті глави держави, вводяться персональні санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго та інших.

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