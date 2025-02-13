Медведчук знову виявився громадянином України. Далі – повернення до Ради?

Віктор Медведчук намагався скасувати рішення Президента про позбавлення громадянства

Колишній нардеп Верховної Ради Віктор Медведчук, ймовірно, є громадянином України. І, якщо це виявиться правдою, він може повернутись до Верховної Ради без особливих зусиль.

Принаймні це випливає з додатку до Указу президента про санкції проти Медведчука, де чітко вказано, що він є громадянином України. Але як так сталось, наразі не відомо. Адже 10 січня 2023 року Президент України Володимир Зеленський позбавив Медведчука та ще чотирьох політиків громадянства. Після цього стало можливим позбавлення його депутатського мандату.

На цей нюанс також звернув увагу український юрист Андрій Магера." Натомість виходить, 2 роки тому ВР України безпідставно припинила депутатські повноваження Медведчука "у звʼязку з припиненням громадянства України".

Це означає, що тепер в судовому порядку Медведчук легко скасує рішення щодо мандату і повернеться до Ради. Якщо не через рішення суду України, то через рішення ЄСПЛ", — зазначив правник.

У тексті СБУ про запроваджені санкції також фактично назвали Медведчука громадянином України.

"Рада національної безпеки та оборони України на засіданні 12 лютого цього року прийняла рішення про запровадження економічних санкцій до пʼяти фізичних осіб. Зокрема, безстрокові санкції введено до олігархів, серед яких громадянин Ізраїлю Ігор Коломойський, громадяни України Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук", — йшлося у повідомленні.

Згодом ЗМІ писали, що колишній нардеп Медведчук в українських судах вимагав повернути йому громадянство та депутатський мандат. Але чим закінчились судові справи, публічно ніколи не заявляли. Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, останній запис за номером справи 990/31/23 датовано 25 травня 2024 року. І ній позивач вимагав визнати протиправним та скасувати рішення Президента про позбавлення громадянства. Позовну заяву суд залишив без руху, йдеться у тексті Ухвали.

Також раніше "Телеграф" писав, що суд ліквідував "громадські організації" Медведчука, які готували держпереворот. Організатори перевороту вже отримали різні терміни ув’язнення.