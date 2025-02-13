"Україна — не Росія". Через санкції РНБО проти Порошенка нардепи зірвали засідання Ради, оновлено (відео)

Його закрили за пару хвилин після початку

У четвер, 13 лютого, засідання Верховної Ради України достроково закрили. Причиною послугували штовханина та блокування трибуну нардепами з плакатом "Україна — не Росія" на підтримку лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк. У мережі вже публікують кілька відео цієї події.

UPD: У ході засідання виник конфлікт між спікером Ради Русланом Стефанчуком та нардепом від "ЄС" Іриною Геращенко, які обмінялися "люб'язностями".

На кадрах відео видно, що плакати нардепів фракції "Європейська солідарність" містили написи "Україна — не Росія", "Ні політичним репресіям" тощо. Тобто більшість з них, ймовірно, пов’язана із санкціями проти лідера фракції Петра Порошенка

"Щось є відчуття, що завтра теж анонсована година запитань до Уряду може не відбутися. Ех, такий був би процес на День всіх закоханих 14 лютого", — додав нардеп.

Інформацію про закриття засідання Ради 13 лютого підтвердив і нардеп Олексій Гончаренко, наголосивши: "Засідання Ради відкрилось. Фракція "Європейська солідарність" вийшла до трибуни з плакатами. Засідання Ради закрилось. Пройшло буквально пару хвилин".

Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила санкції проти Петра Порошенка, народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність", п’ятого президента України. Зазначається, що може йтися про державну зраду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Порошенку планують заборонити відвідувати пленарні засідання Верховної Ради наступні пів року.