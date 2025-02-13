Не тот Жеваго? В новом решении СНБО о санкциях нашли ошибку

Похоже, кто-то является поклонником творчества Бориса Пастернака

В четверг, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №81, который вводит в действие решение СНБО о применении специальных санкций в отношении ряда лиц. Среди них — Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Геннадий Боголюбов и Константин Жеваго. Однако в отношении последнего была допущена ошибка.

Как сообщает "Телеграф", при внесении данных о Жеваго в санкционный список, была указана неверная дата рождения олигарха — 1957 год.

Примечательно, что в этот же период состоялась первая публикация романа "Доктор Жеваго", автором которого является известный русский поэт и писатель Борис Пастернак (1890 — 1960). Он создавал данный роман 10 лет, с 1945 по 1955 годы.

На самом деле, Константин Жеваго родился 7 января 1974 года в поселке Иультин Чукотского автономного округа Магаданской области (тогда — РСФСР, сейчас — Российская Федерация).

По информации от источников "Телеграфа" в органах власти, санкции против Жеваго были наложены из-за выявленных тесных связей с Россией, в том числе с подсанкционным российским олигархом Алексеем Федоричевым.

Как сообщал "Телеграф" ранее, бывший нардеп Верховной Рады Виктор Медведчук, вероятно, будет пытаться вернуться в Украину и отменить решения об ограничениях относительно себя.