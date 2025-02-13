Стало відомо, за що вводять санкції проти Порошенка

Відкрито кримінальну справу і щодо олігархів Коломойського, Боголюбова, Медведчука тощо

Основною з причин введення санкцій щодо Петра Порошенка, голови фракції "Європейська солідарність", стала підозра у діяльності на користь Росії. Це ж стосується і українських олігархів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, а також Віктора Медведчука.

Як повідомили "Телеграфу" джерела в органах влади, санкції введено за поданням Служби безпеки України (СБУ).

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) ввела санкції до українських олігархів на засіданні 12 лютого. Основна причина — вони здійснювали діяльність в інтересах Росії. По кожному з цих епізодів вже відкриті кримінальні справи.

За даними наших джерел, санкції до Порошенка запроваджені через:

кримінальну справу про державну зраду, коли Порошенко у змові з Медведчуком і керівництвом РФ дозволив "Центренерго" купувати вугілля в "ЛНР/ДНР". Це унеможливило та відклало можливість України стати енергонезалежною від Росії.

участь Порошенка у створенні "Партії регіонів" та роботі в уряді президента-втікача Віктора Януковича. Тоді він, обіймаючи посаду міністра закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод.

співпраця з РФ: наявність бізнесу Порошенка, зокрема фабрики "Рошен" у Липецьку та "Севморзаводом" у Криму, зробили його зацікавленим у продовжені співпраці з Росією та розміщенні Чорноморського флоту на півострові.

Санкції до Коломойського та Боголюбова ведено через:

у 2023 році вони були засновниками і бенефіціарами компанії "Eclaris Group Limited". Вона через підставні фірми продавала нафту і газ дочірнім компаніям "Газпрому", а ті – платили податки в бюджет РФ, фінансуючи війну.

виведення 750 млн грн із "ПриватБанку".

Введення санкцій щодо Жеваго:

тісні звʼязки з РФ, зокрема, з підсанкційним російським олігархом Олексієм Федоричевим.

злочини у банківській сфері, повʼязані з виведенням 500 млн грн кредитних коштів із банку "Фінанси та кредит".

підконтрольна бізнесменом група компаній "Ferrexpo" донедавна співпрацювала з РФ. До прикладу, "Автокраз" експортував до Росії вантажівки, "Росава" та "Преміорі" — автошини, які ще у 2022 році постачалися до так званих "ЛДНР".

Санкції до Медведчука запроваджені безстроково — на підставі кількох старих епізодів, а також нових:

збір інформації про ЗСУ на користь РФ,

блокування запуску передових стільникових радіотехнологій в Україні,

його діяльність в ОПЗЖ,

антиукраїнська діяльність його медіаресурсів,

залучення до антиукраїнської пропаганди в РФ. У 2024 році СБУ припинила діяльність медіаструктури "Voice of Europe", яка входила до проросійського проєкту "Другая Украина". Його очолював і фінансував Медведчук, а координувала служба ФСБ РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Порошенку планують заборонити відвідувати пленарні засідання Верховної Ради наступні пів року.