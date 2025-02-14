Венс порівняв Маска з Тунберг та розкритикував європейську демократію

Ви в Європі можете потерпіти Ілона Маска пару місяців, - сказав Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відзначився провокативною заявою щодо Ілона Маска та Грети Тунберг. Європейські політики висловлювали занепокоєння через втручання американського бізнесмена у внутрішні справи країн.

У відповідь на це Венс порівняв ситуацію з екоактивісткою Гретою Тунберг, яка критикувала американську політику протягом десяти років. Про це Джей Ді Венс заявив під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Якщо американська політика змогла витримати 10 років нотацій від Грети Тунберг, ви в Європі можете потерпіти Ілона Маска пару місяців", — сказав Венс.

Крім іншого, віцепрезидент США також торкнувся теми європейської безпеки. За його словами, Вашингтон сподівається досягти "раціональної домовленості між Україною та Росією". Венс висловив готовність поїхати до Москви для переговорів щодо українського питання.

Найбільшою загрозою для США, на думку Венса, є не Росія чи Китай, а "відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і в США".

Окрему увагу політик приділив питанню міграції. Він закликав "гнати" мігрантів з Європи та США, згадавши нещодавній інцидент у Мюнхені, де молодий шукач притулку в'їхав у натовп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Джей Ді Венс відмовився зустрітися із Шольцом та розлютив Німеччину. Цікаво, що натомість Венс проведе зустріч президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, в якого майже немає реальної влади.