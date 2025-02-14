Зеленський та Венс переносять зустріч через меморандум: що відомо про документ

Рішення про перенесення, ймовірно, було ухвалено в останній момент

На полях Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого о 10:00 мала відбутися зустріч президента Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса. Проте її перенесли на вечір цього дня.

Про це пише "Телеграф" із посиланням на українську делегацію. ЗМІ повідомляють, що Україна доопрацювала проєкт угоди про рідкісноземельні метали й передала її США.

Також відомо, що під час телефонної розмови у середу президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися, що Україна доопрацює проєкт меморандуму щодо партнерства та передасть його американцям. Україна передала документ і американська сторона попросила час до 17:00 п’ятниці, щоб з ним попрацювати.

Довідка: До рідкісноземельних елементів належать 17 металів, що мають унікальні фізичні та хімічні властивості. Серед них — скандій, ітрій, лантан, церій, празеодим, неодим, прометій, самарій, європій, гадолиній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій та лютецій. Ці метали широко використовуються у виробництві електроніки, включаючи смартфони, комп’ютери та електромобілі. Вони також необхідні для створення постійних магнітів, які застосовуються у вітрогенераторах, електродвигунах та інших сучасних технологіях.

Як пише "Європейська правда", рішення про перенесення, ймовірно, було ухвалено в останній момент – частину українських журналістів навіть запустили на точку зустрічі.

Зазначається також, що поки що на конференцію ще не прибув і держсекретар Марко Рубіо через технічні несправності літака. За даними ЗМІ, за кілька годин раніше літак ВПС США, який повинен перевозити Рубіо, повернувся на авіабазу Ендрюс. Глава пресслужби Держдепу США Теммі Брюс повідомила, що Рубіо виконає переліт до Німеччини та пізніше на Близький Схід на борту іншого літака.

Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки 2025

Мюнхенська конференція безпеки (Munich Security Conference, MSC) – міжнародна платформа для обговорення ключових викликів зовнішньої політики та глобальної безпеки. Такі зустрічі проходять у Мюнхені щороку починаючи з 1963 року, і незабаром відбудеться 61-а.

Конференцію відкриє президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Головуватиме на ній Крістоф Хойсген. Як завжди, програма конференції складатиметься з трьох частин: основної частини, що курується MSC, близько 200 супутніх заходів та десятків публічних подій.

За словами організаторів, Мюнхенська конференція 2025 року збере понад 60 учасників, серед яких лідери держав та урядів. Також очікується участь близько 150 міністрів та керівників міжнародних організацій.

Про намір відвідати конференцію вже заявили генеральний секретер НАТО Марк Рютте, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, голова Європарламенту Роберта Мецолла, президент Євроради Антоніу Кошта. Також відомо про участь високої представниці ЄС із зовнішньої та політики безпеки Каї Каллас та єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський розповів, про що планує поговорити із Трампом у Мюнхені.