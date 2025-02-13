"Ніхто не отримає всього": глава Пентагону зробив гучну заяву про переговори щодо України

Які ще гучні заяви зробив глава Пентагону щодо України

Ані Володимир Зеленський, ані Володимир Путін не отримають усього, чого прагнуть під час майбутніх переговорів щодо завершення війни в Україні. Відновлення кордонів України до стану 2014 року наразі неможливе, а питання надання подальшої допомоги може бути переглянуто.

Переговори щодо врегулювання конфлікту вестимуться як із Путіним, так і з Зеленським, а для їх початку не потрібні поступки від Росії. Про це глава Пентагону Піт Гегсет заявив під час пресконференції у четвер, 13 лютого.

"Кордони не будуть відновлені до того рівня, якими вони були в 2014 році. Це не поступка Путіну – це прийняття реальності", – зазначив глава Пентагону. Він додав, що Путін реагує лише на силу, тому Трамп вестиме переговори з позиції сили як лідер вільного світу.

Щодо вступу України до НАТО, Гегсет заявив, що такий крок зараз неможливий. Він зауважив, що така позиція збігається з баченням Дональда Трампа.

Крім того, міністр оборони США підкреслив, що його країна прагне створити більш "смертоносне" НАТО та наголосив на необхідності "зробити Альянс знову великим". За його словами, європейські партнери "повинні робити значно більше для оборони Європи".

Стосовно допомоги Україні Гегсет сказав, що США можуть змінити її обсяги – як збільшити, так і зменшити їх. Це питання обговорюватиметься під час майбутніх переговорів.

На додаток американський міністр наголосив, що "Трамп нікому не дозволить перетворити дядька Сема на лоха".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що глава Пентагону відверто висловився щодо відправлення військ США до України. Після досягнення миру в Україні Вашингтон завершить переоцінку розгортання своїх сил у світі.