Трампа зобов'язали відновити фінансування USAID: подробиці

Своїм рішенням він на час судового розгляду заборонив реалізовувати скасування контрактів та припинення робіт, запроваджені після інавгурації Трампа

Федеральний суддя зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити фінансування сотень підрядників, які працюють у сфері зовнішньої допомоги. Суддя Окружного суду США у Вашингтоні Амір Алі, був призначений ще президентом Джо Байденом.

На думку судді, адміністрація Трампа не врахувала серйозних наслідків від загального блокування програм зовнішньої допомоги. Про це повідомило видання Politico.

"На цей момент відповідачі не надали жодного пояснення, чому повне призупинення всієї затвердженої Конгресом зовнішньої допомоги, що викликало шок та порушило тисячі угод із бізнесами, неурядовими організаціями та партнерами по всій країні, було раціональним кроком перед переглядом програм … Без тимчасового судового захисту масштаби вже завданої шкоди майже напевно зростуть", – йдеться в рішенні судді.

Своїм рішенням Амір Алі на час судового розгляду заборонив ключовим чиновникам адміністрації Трампа, включаючи держсекретаря Марко Рубіо та директора Управління з питань бюджету Рассела Воґта, реалізовувати скасування контрактів та припинення робіт, запроваджені після інавгурації Трампа. Цим рішенням фактично зупиняється дія одного з основних пунктів першого виконавчого указу Трампа про заморожування всієї зовнішньої допомоги на 90 днів.

За оцінками судді, різко припинивши фінансування без оцінки наслідків для компаній, які вже отримали ці кошти ще до приходу Трампа до влади, адміністрація діяла "довільно та свавільно". При цьому суддя додав, що в перегляді Урядом програм допомоги "немає нічого нелогічного".

Видання зазначає, що це вже друге судове рішення, яке суперечить намаганням Трампа забрати фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Раніше суддя Карл Ніколс, якого призначив Трамп, заблокував рішення адміністрації про масове звільнення тисяч держслужбовців, які працюють у секторі допомоги. 13 лютого він продовжив заборону ще на тиждень.

Як повідомляв "Телеграф", адміністрація Трампа планує різко скоротити кількість співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Планується залишити там менше ніж 300 співробітників з 10 тисяч.