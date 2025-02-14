У Трампа вимагають прямих переговорів Зеленського та Путіна: "мають сісти і поговорити"

Обидві сторони мають від чогось відмовитися, наголосив Келлог

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що президент України Володимир Зеленський та глава Кремля Володимир Путін мають провести прямі переговори. Він наголосив, що обидві сторони повинні бути готові до певних поступок.

Таку заяву Кіт Келлог зробив перед початком Мюнхенської конференції з безпеки. Він додав, що президенти мають спілкуватися одне з одним, щоб вести переговори про умови припинення війни, пише Tagesschau.

"Вони повинні. І обидві сторони мають від чогось відмовитися", — сказав спецпредставник, додавши, що Путін має відмовитися від позиції, що він не спілкуватиметься с Зеленським, адже той, нібито "є нелегітимним президентом".

Келлог також заперечив враження, що президент США Дональд Трамп хоче домовитися лише з Путіним. В переговорах мають брати участь три сторони.

"Для нас зрозуміло, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо двоє головних героїв: росіяни та українці, вони мають сісти і поговорити", — сказав він.

Варто нагадати, що у жовтні 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з Володимиром Путіним. Росія наполягає на скасуванні цього указу.

Проте нещодавно Зеленський заявив, що готовий вести перемовини з главою Кремля. А те, що Росія наполягає на скасуванні указу президента про неможливість вести переговори з Путіним, вона використовує як привід уникнути переговорів.

Водночас, як повідомляв "Телеграф", прессекретар глави Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ готовий до переговорів з Зеленським. Він заявив, що "тут не може і не повинно бути місця емоціям".