США можуть відмовитися від кримінального переслідування Росії за агресію проти України

США можуть повністю вийти з міжнародного суду над Росією

Сполучені Штати Америки дали зрозуміти, що можуть припинити міжнародні зусилля з переслідування Росії за воєнні злочини в Україні. США можуть вийти з процесу створення спеціального суду над Росією, який мав би покарати російське керівництво за напад на Україну.

Команда президента Дональда Трампа вже відмовилася називати Росію "агресором" на міжнародних зустрічах і не підписала спільну заяву країн G7 до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

За даними британської газети, США не захотіли назвати Росію "агресором" під час зустрічі групи країн, які готують суд для російських воєнних злочинців, подібний до Нюрнберзького процесу після Другої світової війни.

Крім того, команда Трампа не підписала спільну заяву "Великої сімки" до третьої річниці початку повномасштабної війни Росії проти України, де РФ мала бути названа "агресором".

Повідомляється також, що США можуть повністю вийти з міжнародного суду над Росією, у створенні якого беруть участь 40 країн. Якщо Вашингтон відмовиться від підтримки, це сильно підірве авторитет цього проєкту.

Нагадаємо, Україна запропонувала країнам "Великої сімки" та іншим партнерам підтримати створення спеціального міжнародного суду ще у вересні 2022 року. Це потрібно, бо наявні міжнародні суди не можуть повноцінно розслідувати сам злочин нападу Росії на Україну.

У січні 2024 року до Європарламенту подали пропозицію про створення спеціального суду для Росії. Відтоді багато країн і високопосадовців ЄС підтримали цю ідею, а Нідерланди запропонували розмістити цей суд у себе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким буде спецтрибунал для Путіна і на якому етапі його створення. Про це розповіла заступник голови ОП Ірина Мудра.