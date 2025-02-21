США могут отказаться от уголовного преследования России за агрессию против Украины

США могут полностью выйти из международного суда над Россией

Соединенные Штаты Америки дали понять, что могут прекратить международные усилия по преследованию России за военные преступления в Украине. США могут выйти из процесса создания специального суда над Россией, который должен наказать российское руководство за нападение на Украину.

Команда президента Дональда Трампа уже отказалась называть Россию "агрессором" на международных встречах и не подписала совместное заявление стран G7 к третьей годовщине полномасштабного вторжения. Об этом говорится в материале The Telegraph.

По данным британской газеты, США не захотели назвать Россию "агрессором" во время встречи группы стран, готовящих суд для российских военных преступников, подобный Нюрнбергскому процессу после Второй мировой войны.

Кроме того, команда Трампа не подписала совместное заявление "Большой семерки" к третьей годовщине начала полномасштабной войны России против Украины, где РФ должна была быть названа "агрессором".

Сообщается также, что США могут полностью выйти из международного суда над Россией, в создании которого участвуют 40 стран. Если Вашингтон откажется от поддержки, это сильно подорвет авторитет этого проекта.

Напомним, Украина предложила странам Большой семерки и другим партнерам поддержать создание специального международного суда еще в сентябре 2022 года. Это нужно, потому что существующие международные суды не могут полноценно расследовать само преступление нападения России на Украину.

В январе 2024 года в Европарламент было подано предложение о создании специального суда для России. С тех пор многие страны и чиновники ЕС поддержали эту идею, а Нидерланды предложили разместить этот суд у себя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким будет спецтрибунал для Путина и на каком этапе его создание. Об этом рассказала заместитель председателя ОП Ирина Мудрая.