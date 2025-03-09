Трампа зачепив один із візитів Зеленського. ЗМІ дізналися, що його розлютило

Американський президент вважає, що ця зустріч знизила важливість його візиту

Американський лідер Дональд Трамп змінив своє ставлення до Великої Британії після того, як король Чарльз прийняв українського президента Володимира Зеленського у Сандрінгемі. За даними дипломатичних джерел у Вашингтоні, очільник США відчув себе "менш особливим" через цей візит.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Як повідомляють у ЗМІ, союзники Трампа висловили невдоволення британським офіційним особам та наголосили, що публічні фотографії зустрічі Чарльза із Зеленським могли знизити важливість майбутнього державного візиту президента США до Лондона.

У відповідь британська сторона пояснила, що уряд не міг диктувати монарху, з ким йому зустрічатися.

"Після Сандрінгема справи у Вашингтоні безперечно пішли трохи прохолодніше. Ми сказали їм, що король сам вирішує, з ким зустрічатися", — повідомило близьке до чиновників джерело.

Зустріч короля Великобританії та Зеленського відбулася минулого тижня, через кілька днів після того, як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер передав Трампу офіційне запрошення на державний візит від імені короля. Це сталося одразу після напруженої зустрічі у Білому домі, під час якої Трамп разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом висловили українському лідеру невдоволення щодо рівня його вдячності за американську допомогу та готовність до укладання перемир'я.

Додаткову напругу могла спричинити ще одна зустріч у Сандрінгемі — там Чарльз також прийняв прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Візит стався на тлі оголошення Трампом 25% мит на імпорт із Канади, що посилило політичну напругу між двома країнами.

Офіційний Лондон заперечує твердження про охолодження відносин між країнами. Джерела в уряді заявили, що британський прем'єр нещодавно провів розмову з Трампом, і спілкування між ними залишалося "позитивним".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський разом з дипломатичною командою відвідають Саудівську Аравію наступного тижня. Після цього українські перемовники проведуть зустріч із представниками США.