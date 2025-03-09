Угоди про копалини більше недостатньо: ЗМІ назвали нові вимоги Трампа до України

Трамп висунув нові вимоги до України

Угоди про корисні копалини між Вашингтоном та Києвом не буде достатньо для відновлення військової допомоги та обміну розвідданими, заявив президент США Дональд Трамп. Тепер він вимагає від України змін у позиції щодо переговорів з Росією.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на представників американської адміністрації. За їхніми словами, Трамп наполягає, щоб президент України Володимир Зеленський був готовий до поступок у переговорах із Росією, зокрема і в питаннях тимчасово окупованих територій.

Крім того, він хоче бачити кроки в напрямку проведення виборів президента та навіть можливого відходу Зеленського від влади.

За даними джерел, Трамп підтримує проведення зустрічі американських та українських чиновників у Саудівській Аравії цього тижня, але він очікує від Києва демонстрації "реальних змін". Представник Ради національної безпеки США Браян Г'юз заявив, що після послання Зеленського були "позитивні зрушення", але їх потрібно значно більше.

"Як продемонстрував президент Трамп, зачитавши послання президента Зеленського на спільній зустрічі, українці зробили позитивний рух. Наступного тижня ми проведемо зустрічі в Саудівській Аравії, і ми з нетерпінням чекаємо почути більше позитивних зрушень, які, сподіваюся, остаточно покладуть край цій жорстокій війні та кровопролиттю", — сказав він.

У США заявляють, що не мають доказів того, що припинення передачі розвідданих напряму вплинуло на російські атаки на мирні міста України, що посилилися останнім часом. Водночас західні чиновники визнають, що відсутність американської розвідки дає перевагу Росії. Європейські партнери намагаються заповнити цю прогалину, однак безпекова ситуація в Україні погіршується з кожним днем.

Крім того, офіційні особи сказали, що США продовжують ділитися з Україною оборонними розвідданими, тобто інформацією, яка допомагає відбиватися від атак. Але вони надають інформації, яка могла би допомагати уражати російські цілі. Це означає, що США все ще можуть попереджати Україну, що росіяни готують атаку, але більше не можуть надавати координати цілей, щоб Україна завдала удару першою.

При цьому конгресмени-республіканці чинять тиск на Білий дім та вимагають відновлення допомоги. За словами певних американських чиновників, це може статися вже наступного тижня, особливо після заяви Зеленського про готовність до переговорів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що американський мільярдер та очільник тимчасового федерального органу — Департаменту ефективності уряду — Ілон Маск закликав застосувати санкції проти десяти українських олігархів, які є найбагатшими у країні.