Через рішення уряду Трампа США могли знищити докази депортації Росією українських дітей — Reuters

Папери могли кинути у шредер

Документи, що підтверджують воєнні злочини Росії, могли бути знищені. Це сталося після того, як США припинили фінансування групи дослідників з Єльського університету, які займалися пошуком і поверненням депортованих українських дітей.

Як повідомляє "Reuters", це стало відомо з листа законодавців-демократів до держсекретаря США Марко Рубіо й міністра фінансів Скотта Бессента.

З бази даних, яку збирали дослідники, було видалено інформацію про 30 000 депортованих українських дітей, зокрема супутникові знімки.

Державний департамент і Єльський центр "зберігали докази викрадення дітей з України, яких вони ідентифікували, щоб поділитися ними з Європолом і урядом України для забезпечення їх повернення", — йдеться в листі.

За словами законодавців-демократів на чолі з представником штату Огайо Грегом Ландсманом, вони можуть вважати, що інформацію знищили безповоротно.

"Якщо це правда, то це матиме руйнівні наслідки", — прокоментували американські політики.

Вони звернулися до адміністрації Дональда Трампа з проханням відновити програму для відстеження викрадених Росією дітей та запровадити санкції проти винних.

Джерело Reuters, знайоме з програмою, повідомило, що скасування фінансування Єльської гуманітарної лабораторії призвело до видалення доказів російських воєнних злочинів на суму 26 млн доларів.

"Вони взяли 26 мільйонів доларів американських платників податків, які використовувалися для даних про воєнні злочини, і викинули їх у шредер, зокрема досьє на всіх дітей", — зазначив співрозмовник.

Що було раніше

Про фінансування програми Єльського університету, яка фіксувала ймовірні воєнні злочини Росії та депортацію дітей, стало відомо 18 березня.

Того ж дня Володимир Путін говорив по телефону з Дональдом Трампом, після чого президент США сказав, що "розмова була дуже хорошою та продуктивною".

Скриншот допису Трампа

За даними Національного інформаційного бюро, станом на лютий 2025 року 19 546 українських дітей вважаються депортованими або примусово переміщеними до РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на основі досліджень Єльського університету про вивезення українських дітей видали книгу про воєнні злочини росіян. Книга на 6000 сторінок і пів центнера ваги.