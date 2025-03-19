Из-за решения правительства Трампа США могли уничтожить доказательства депортации Россией украинских детей — Reuters

Бумаги могли кинуть в шредер

Документы, подтверждающие военные преступления России, могли быть уничтожены. Это произошло после того, как США прекратили финансирование группы исследователей из Йельского университета, занимавшихся поиском и возвращением депортированных украинских детей.

Как сообщает "Reuters", это стало известно из письма законодателей-демократов к госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.

Из базы данных, которую собирали исследователи, была удалена информация о 30 000 депортированных украинских детях, в том числе спутниковые снимки.

Государственный департамент и Йельский центр "сохраняли доказательства похищения детей из Украины, которых они идентифицировали, чтобы поделиться ими с Европолом и правительством Украины для обеспечения их возвращения", — говорится в письме.

По словам законодателей-демократов во главе с представителем штата Огайо Грегом Ландсманом, они могут считать, что информацию уничтожили безвозвратно.

"Если это правда, то это будет иметь разрушительные последствия", — прокомментировали американские политики.

Они обратились к администрации Дональда Трампа с просьбой возобновить программу для отслеживания похищенных Россией детей и ввести санкции против виновных.

Источник Reuters, знакомый с программой, сообщил, что отмена финансирования Йельской гуманитарной лаборатории привела к удалению доказательств российских военных преступлений на сумму 26 млн долларов.

"Они взяли 26 миллионов долларов американских налогоплательщиков, которые использовались для данных о военных преступлениях, и выбросили их в шредер, в том числе досье на всех детей", — отметил собеседник.

Что было раньше

О финансировании программы Йельского университета, фиксировавшей вероятные военные преступления России и депортацию детей, стало известно 18 марта.

В тот же день Владимир Путин говорил по телефону с Дональдом Трампом, после чего президент США сказал, что "разговор был очень хорошим и продуктивным".

Скриншот поста Трампа

По данным Национального информационного бюро, на февраль 2025 года 19 546 украинских детей считаются депортированными или принудительно перемещенными в РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на основе исследований Йельского университета о вывозе украинских детей издали книгу о военных преступлениях россиян. Книга на 6000 страниц и полцентнера веса.