Мобілізація замість в’язниці. Нардепи та судді зможуть обміняти вирок на службу в ЗСУ

Нові правила не поширюються на осіб, засуджених за особливо тяжкі злочини

Засуджені високопосадовці відтепер зможуть замінити покарання на військову службу в спеціалізованих підрозділах. Кабінет Міністрів України вніс відповідні зміни до правил призову під час мобілізації.

Нові можливості стосуються міністрів, їх заступників, голів АМКУ, народних депутатів, суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів. Про це повідомила "Судово-юридична газета".

Кабінет Міністрів постановою №1558 від 31 грудня 2024 року вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Згідно із законом №3902-IX, підозрювані високопосадовці мають право звернутися до прокурора з клопотанням про скасування запобіжного заходу для проходження військової служби.

До військової служби можуть залучатися особи, звільнені через закон "Про очищення влади", а також засуджені за нетяжкі злочини. Виняток становлять злочини проти національної безпеки України.

Важливою умовою для колишніх високопосадовців є проходження служби виключно у спеціалізованих підрозділах. Підозрювані, які перебувають під вартою, після скасування запобіжного заходу мають з'явитися до територіального центру комплектування протягом 48 годин.

Нові правила не поширюються на осіб, засуджених за особливо тяжкі злочини. Серед них – умисні вбивства двох і більше осіб, злочини з особливою жорстокістю, поєднані зі зґвалтуванням або сексуальним насильством, особливо тяжкі корупційні правопорушення та злочини проти основ національної безпеки.

Для проходження військової служби підозрюваним необхідна ухвала слідчого судді про скасування запобіжного заходу. Після цього вони матимуть змогу служити у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин.

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