У Німеччині сказали, від чого залежить відправка їхніх миротворців в Україну, - Politico

ФРН може долучитися до миротворців в Україні, але є нюанси.

Німеччина не виключає своєї участі у можливій миротворчій місії в Україні, якщо така стане результатом переговорів про припинення війни. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час зустрічі з журналістами 27 березня. Його позицію підтримав і міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Як повідомляє видання Politico, Борис Пісторіус наголосив, що Берлін теоретично готовий до участі в місії, яка забезпечуватиме мир в Україні, однак остаточне рішення залежатиме від багатьох умов.

"Я не можу собі уявити жодної ситуації, в якій Німеччина не брала б участі у тому, що стане результатом переговорів про припинення війни або досягнення миру", — зазначив міністр.

Проте, за його словами, перш ніж ухвалювати рішення, потрібно проаналізувати ключові аспекти: склад військового контингенту, мандат місії та участь інших країн.

Естонський міністр оборони Ханно Певкур також підкреслив, що рішення щодо розгортання міжнародних сил в Україні буде ретельно обговорюватися.

"Існує дуже багато деталей, які слід прояснити, перш ніж ми скажемо: "Так, ми готові підтримати українців таким чином"", — сказав він.

Певкур наголосив, що найкращою гарантією безпеки України було б членство в НАТО. Однак, з огляду на триваючі переговори між США та Росією, такий сценарій поки що виглядає малоймовірним.

Чи вдасться Франції та Британії залучити США?

Міністр оборони Німеччини також прокоментував ініціативу Франції та Великої Британії щодо участі європейських військ у стабілізації ситуації після потенційної мирної угоди. За його словами, Париж і Лондон намагаються отримати місце за столом переговорів з адміністрацією Дональда Трампа, демонструючи готовність до відправки миротворчих військ.

"Побачимо, чи досягнуть вони успіху. Я сподіваюся, але поки не вірю. У Вашингтоні поки що немає жодних сигналів, що вони готові посадити нас [європейських лідерів] за стіл переговорів. І я боюся, що так може й залишитися", — зазначив Пісторіус.

Таким чином, питання участі Німеччини у миротворчій місії та ролі європейських союзників у можливих переговорах поки що залишається відкритим.

Раніше "Телеграф" писав про те, що спроби Франції та Великої Британії переконати європейських партнерів у необхідності відправки військових сил в Україну наразі не знайшли широкої підтримки. Лідери країн Європи не поспішають брати на себе зобов’язання щодо участі в такій місії.