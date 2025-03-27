План Франції та Британії щодо розміщення європейських військ в Україні не мав успіху, — WSJ

Європа не поспішає надсилати війська в Україну: чому країни вагаються, і чи будуть миротворчі сили в Україні?

Спроби Франції та Великої Британії переконати європейських партнерів у необхідності відправки військових сил в Україну наразі не знайшли широкої підтримки. Лідери країн Європи не поспішають брати на себе зобов’язання щодо участі в такій місії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. 27 березня у Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон зібрав десятки лідерів європейських країн, а також президента України Володимира Зеленського. Обговорювалася можливість розгортання європейських військових сил у межах миротворчої місії.

Попри активні переговори та консультації, включно з телефонною розмовою Макрона з Дональдом Трампом, жодна з країн публічно не заявила про готовність приєднатися до такої ініціативи.

"Моє бажання — щоб американці були з нами. Але ми маємо бути готовими до ситуації, коли вони можуть не приєднатися", — наголосив президент Франції.

На даний момент Франція та Велика Британія планують направити в Україну військову групу, яка проведе оцінку потреб ЗСУ та можливих форматів присутності європейських сил.

Однак основне занепокоєння серед інших європейських країн викликає питання безпеки: що станеться, якщо Росія атакує контингент ЄС? Поки що США не надали гарантій щодо підтримки такої місії, а деякі американські посадовці відкрито висловлюють скепсис.

Хоча військова місія в Україні залишається під питанням, ЄС активно збільшує оборонний бюджет.

Німеччина ухвалила оборонний та інфраструктурний пакет на €1 трлн.

Європейська комісія представила план фінансування оборони на €800 млрд до 2030 року.

Країни ЄС домовилися передати Україні 2 мільйони снарядів у межах військової допомоги на €17 млрд.

Попри політичні труднощі, підтримка України у війні залишається стратегічним пріоритетом для Європи.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Парижі пройшла спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона за підсумками переговорів, у ході якої вони зробили важливі заяви. Лідери обговорили військову допомогу, можливість припинення вогню та позицію Росії щодо мирних ініціатив.