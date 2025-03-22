"Україна зупинила Росію сама": генерал пояснив, чому миротворцям в Україні не потрібні США та їхня підтримка

Ходжес скептично поставився до можливості забезпечення підтримки миротворців з боку США – на його думку, Трамп занадто проросійський

Західні країни, які планують організувати миротворчу місію в Україні після припинення війни, можуть зробити це без допомоги США. Росія не настільки сильна у військовому плані, щоб Європа потребувала додаткового захисту від російських військових.

Про це сказав колишній командувач армією США в Європі, генерал Бен Ходжес у коментарі "Радіо Свобода". Годжес нагадав, що українські військові на початку війни зупинили відбірні підрозділи російської армії майже самостійно, з мінімальною допомогою від Заходу.

"Україна зупинила Росію майже сама. Солдати з Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії та Польщі, з якими я зустрічався протягом багатьох років — це достойні жінки та чоловіки з хорошим спорядженням", – сказав він.

При цьому Ходжес скептично поставився до можливості забезпечення підтримки миротворців з боку США. Він зазначив, що Трамп та його адміністрація занадто прихильні до Росії, тому шансів на військову участь США майже немає – цей Білий дім не готовий на такі кроки. Генерал додав, що як мінімум британські військові опрацьовували сценарії розміщення миротворців.

"Я маю на увазі, якщо говорити про зону розмежування, де є війська між українцями та росіянами, то це величезна кількість військ. Якщо говорити про розміщення їх за українцями, це, ймовірно, менша кількість. Це безпечніше, але менш ефективно", – сказав він.

Ходжес додав, що у випадку, якщо миротворцям, розташованим за 100 кілометрів від сил України, доведеться кожного разу просити дозволу Брюсселя, щоб збити безпілотник росіян, про жодну ефективність не буде й мови. Миротворцям буде потрібно більше свободи у прийнятті рішень, а для цього ЄС повинен припинити лякатися Росії та її ядерних погроз. Британія та Франція мають власні ядерні сили: вони не дуже численні, якщо порівнювати з російськими, проте залишаються ефективним засобом стримування.

Тим часом Велика Британія розмірковує над тим, щоб у складі миротворчого корпусу західних країн відправити в Україну власні винищувачі Eurofighter Typhoon. Про це йшла мова 20 березня на засіданні в Постійному об'єднаному штабі, який відповідає за планування та контроль британських закордонних військових операцій.

Зазначимо, що другий саміт "Коаліції охочих" пройшов у Лондоні 15 березня під керівництвом прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. На саміті зібрали лідерів країн НАТО та Співдружності, готових надати сили для того, щоб сформувати та відправити в Україну миротворчий корпус. Наступний саміт, вже третій, відбудеться у Парижі 27 березня, на нього запросять Україну.