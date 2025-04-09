Може зачепити всіх та запустити ефект доміно? Китай жорстоко відповів на мита Трампа

Ці дві країни разом формують 43% світового ВВП

Китай офіційно оголосив про підвищення мит на американські товари з 34% до 84%, повідомило Управління тарифної комісії Держради КНР. Цей крок став відповіддю на останній раунд тарифної ескалації з боку США, які в ніч на 9 квітня підвищили мита на китайські імпорти до 104%.

Як повідомляє CNBC із посиланням на китайське урядове джерело, нові тарифи набудуть чинності вже 10 квітня. Вашингтон у відповідь заявляє, що "ця ескалація — програш для Китаю". Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox Business, наголосивши, що Пекін "не хоче домовлятися" і має "найбільш незбалансовану економіку сучасного світу".

Згідно з даними Офісу торгового представника США, торік Штати експортували до Китаю товарів на $143,5 млрд, тоді як імпорт із КНР сягнув $438,9 млрд. Таким чином, торгівельний дефіцит США з Китаєм у 2024 році становив $295 млрд. Це менше, ніж $1 трлн, про який цього тижня згадував Дональд Трамп.

Після того, як Пекін 2 квітня вперше відреагував на 20% американські мита, Трамп анонсував додаткове підвищення на 50% — загалом тарифне навантаження на китайський імпорт сягнуло 104%.

Як пишуть в BBC, ескалація загрожує не лише двостороннім торговим потокам, а й глобальній економіці. За оцінками МВФ, США й Китай разом формують 43% світового ВВП. Повноцінна тарифна війна, що призведе до рецесії у двох провідних економіках світу, може знизити темпи глобального зростання та викликати ефект доміно.

Уже зараз фондові індекси реагують падінням: S&P 500 втратив майже 20% від піка, перейшовши у зону ведмежого ринку. Kospi у Південній Кореї повторив цей сценарій. Ринки Шанхая й Гонконгу також суттєво просіли. Аналітики наголошують: окрім мит, обидві сторони мають інші інструменти для взаємного тиску. США можуть посилити технологічне ембарго на чипи й інші критичні компоненти, тоді як Китай уже обмежував експорт стратегічних металів, таких як германій і галій.

Також Китай може використати надлишок виробництва, аби "злити" товари на інші ринки. Таке "демпінгування" вже викликає занепокоєння в європейських виробників сталі. А США натомість можуть тиснути на треті країни — наприклад, Вʼєтнам чи Мексику — аби ті не працювали з КНР. Економісти попереджають, що якщо сторони не зупиняться, світ отримає не просто торгову війну, а довготривалу економічну кризу, в якій не буде переможців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в США значно поглибився розкол між населенням за партійною лінією. Думки населення США щодо нової тарифної політики президента Дональда Трампа, ролі США у світі та надання допомоги Україні серйозно розділилися залежно від того, яку політичну партію вони підтримують.