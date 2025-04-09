Рус

Може зачепити всіх та запустити ефект доміно? Китай жорстоко відповів на мита Трампа

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп Новина оновлена 09 квітня 2025, 17:16
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп. Фото Колаж "Телеграф"

Ці дві країни разом формують 43% світового ВВП

Китай офіційно оголосив про підвищення мит на американські товари з 34% до 84%, повідомило Управління тарифної комісії Держради КНР. Цей крок став відповіддю на останній раунд тарифної ескалації з боку США, які в ніч на 9 квітня підвищили мита на китайські імпорти до 104%.

Як повідомляє CNBC із посиланням на китайське урядове джерело, нові тарифи набудуть чинності вже 10 квітня. Вашингтон у відповідь заявляє, що "ця ескалація — програш для Китаю". Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox Business, наголосивши, що Пекін "не хоче домовлятися" і має "найбільш незбалансовану економіку сучасного світу".

Згідно з даними Офісу торгового представника США, торік Штати експортували до Китаю товарів на $143,5 млрд, тоді як імпорт із КНР сягнув $438,9 млрд. Таким чином, торгівельний дефіцит США з Китаєм у 2024 році становив $295 млрд. Це менше, ніж $1 трлн, про який цього тижня згадував Дональд Трамп.

Після того, як Пекін 2 квітня вперше відреагував на 20% американські мита, Трамп анонсував додаткове підвищення на 50% — загалом тарифне навантаження на китайський імпорт сягнуло 104%.

Як пишуть в BBC, ескалація загрожує не лише двостороннім торговим потокам, а й глобальній економіці. За оцінками МВФ, США й Китай разом формують 43% світового ВВП. Повноцінна тарифна війна, що призведе до рецесії у двох провідних економіках світу, може знизити темпи глобального зростання та викликати ефект доміно.

Уже зараз фондові індекси реагують падінням: S&P 500 втратив майже 20% від піка, перейшовши у зону ведмежого ринку. Kospi у Південній Кореї повторив цей сценарій. Ринки Шанхая й Гонконгу також суттєво просіли. Аналітики наголошують: окрім мит, обидві сторони мають інші інструменти для взаємного тиску. США можуть посилити технологічне ембарго на чипи й інші критичні компоненти, тоді як Китай уже обмежував експорт стратегічних металів, таких як германій і галій.

Також Китай може використати надлишок виробництва, аби "злити" товари на інші ринки. Таке "демпінгування" вже викликає занепокоєння в європейських виробників сталі. А США натомість можуть тиснути на треті країни — наприклад, Вʼєтнам чи Мексику — аби ті не працювали з КНР. Економісти попереджають, що якщо сторони не зупиняться, світ отримає не просто торгову війну, а довготривалу економічну кризу, в якій не буде переможців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в США значно поглибився розкол між населенням за партійною лінією. Думки населення США щодо нової тарифної політики президента Дональда Трампа, ролі США у світі та надання допомоги Україні серйозно розділилися залежно від того, яку політичну партію вони підтримують.

Теги:
#США #Китай #Тарифи #Мита #Дональд Трамп