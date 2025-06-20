Опора російської агресії: експерти оцінили, що Україні робити з Китаєм

У розриві стосунків з Китаєм є і переваги, і недоліки

Майже 500 дронів атакували Київ у ніч на 10 червня — наймасштабніша повітряна атака Росії з початку року. Президент України Володимир Зеленський попереджає: за нинішніх темпів виробництва ворог може подвоїти цей обсяг. Розбирання уламків виявляє нову реальність: критичну роль у цьому відіграє Китай.

Як зазначає The Economist у розслідуванні від 19 червня, Пекін став, без перебільшення, вирішальним постачальником для військово-промислового комплексу Росії. Ключовий приклад — дрони Shahed, які Росія виготовляє під маркою "Герань".

Якщо раніше ці апарати були наповнені переважно американською електронікою, зараз — китайською. З 15 компонентів, ідентифікованих у новітніх дронах, лише два — американського походження. Антени, системи наведення, двигуни — усе це надходить із КНР. Згідно з даними української розвідки, китайські представники навіть присутні на виробництві безпілотників на території РФ.

Уже з 2023 року, за інформацією західних служб, Китай постачає Росії не лише цивільні дрони й електроніку, але й окремі партії артилерійських снарядів (122 мм, 152 мм) і військові БПЛА. Зокрема, китайські міни були зафіксовані на півдні України. Восени 2024 року китайські компанії допомагали РФ створити бойовий дрон Garpiya-3 — копію Shahed, яка тестувалася у КНР. США вже ввели санкції проти фірм, які брали участь у розробці.

Однак найважливіша підтримка — технологічна. У 2023–2024 роках Китай забезпечив до 90% усіх поставок верстатів до Росії — багато з них є товаром подвійного призначення. Пекін також постачає хімічні речовини, волоконно-оптичні системи для безпілотників і компоненти для виробництва вибухівки. Китай фактично став головним донором для збереження російського ВПК в умовах санкцій.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів експерт-міжнародник Артур Харитонов. За його словами, твердження про нейтральність Китаю давно не відповідають дійсності:

"Китай не був нейтральним з 2014-го року. І у 2022-му році він теж не був нейтральним. В The Economist описують картину, яка була протягом років повномасштабного вторгнення з урахуванням динаміки. І ця динаміка стає дедалі більш кричущою. А от те, що ці факти не визнавалися, зокрема Україною, це проблема", – зауважив Харитонов.

За словами експерта, підтримка з боку Пекіна є критичною для продовження війни:

"Китай – це співучасник російської війни в Україні. Росія здатна вести війну завдяки Китаю. Все, що на сьогодні робить Росія, починаючи від шахедних атак, закінчуючи використанням дронів на оптоволокні – це справа рук китайців", – констатував він.

Артур Харитонов наголосив, що в нинішніх умовах Україна має повністю переглянути політику щодо Китаю:

"Нам необхідно відмовитися від всього доктринального спадку режиму Януковича, яким ми керуємося у взаємодії з КНР. Це абсолютно нерелевантні стратегії, вони ворожі, вони нам не потрібні. Необхідна нова стратегія, ширша стратегія України щодо Індопацифіки. Такі речі приймаються у всіх розвинутих країнах Європейського Союзу. У нас цього нема і це велика-велика біда", – розповів він.

Свою оцінку ситуації також надав дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара. За його словами, Китай не був нейтральним з самого початку війни:

"Попри заяви про повагу до суверенітету і територіальної цілісності, Пекін з 2022 року не був неупередженим посередником. Вони фактично допомагали Росії: зросли обсяги торгівлі, товарообіг у 2023 році досяг 240 мільярдів доларів, і значно збільшився експорт нафти з РФ до КНР", – сказав він в коментарі "Телеграфу".

Хара також зазначив, що Китай надає Росії не тільки економічну, а й дипломатичну підтримку: не просто не засуджують дії країни-агресора, а й просувають альтернативні мирні платформи, що суперечать ініціативам Зеленського.

"Крім того, є факти постачання компонентів до озброєння і іншої продукції, яка використовується у ВПК РФ", – зауважив експерт.

Щодо можливості перегляду відносин України з Китаєм, дипломат зазначає, що все ж варто виходити з того, що Китай є важливим торгівельним партнером, до ринку та компонентів для виробництва зброї, котрого Україна потребує доступ.

"Вони вводили обмеження на дрони, але все одно залишаються ключовими виробниками. Тому сенсу "бити горшики" з ними не слід. Це не змінить їхньої позиції, а лише зашкодить Україні", – заявив він.

Щодо ймовірності постачання саме зброї, Хара пояснює позицію Пекіна:

"Вони не постачали Росії зброї за простої причини: вони боялися негативної реакції — передусім запровадження американцями і європейцями санкцій. Не тому, що вони тримаються міжнародного права і не хочуть, як вони кажуть, підливати олію у вогонь. А тому, що вони боялися втратити доступ до європейського і американського ринку. Я думаю, що це їх буде далі стримувати. Так що не бачу необхідності — окрім морального задоволення — різко вчиняти, бо практичного ефекту ми не отримаємо", – підсумував Хара.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у мережі оприлюднили публікацію, нібито від імені лідера Китаю Сі Цзіньпіна, в якій стверджується, що "світ здатен рухатися вперед без США". У цьому повідомленні, розміщеному на неофіційному акаунті, Сполучені Штати порівнюються з історичними імперіями, що зазнали занепаду.