Світ може рухатись далі без США. У мережі з'явився цікавий пост від імені Сі Цзіньпіна

Достовірність запису не підтверджено

В мережі з'явилася публікація від імені глави Китаю Сі Цзіньпіна зі словами, що "світ може рухатися далі без Сполучених Штатів". В тексті, розміщеному на неофіційному акаунті Сі, США порівнюється із занепалими імперіями у світовій історії.

Повний текст посту:

"Світ може рухатися далі без Сполучених Штатів. 100 років тому Британська імперія домінувала у світовій торгівлі, володіючи понад 20% світового багатства. Багато хто вірив, що її сонце ніколи не зайде.

200 років тому Франція захопила європейську сцену, її армії боялися, її культурі заздрили. Наполеон проголосив себе безсмертним.

400 років тому іспанська корона правила від Маніли до Мексики, її флоти скарбів стогнали від срібла та шовку. Королі думали, що їхня слава триватиме вічно.

Кожна імперія проголошувала себе незамінною. Зрештою, кожна з них зазнала поразки.

Влада зменшується, вплив мігрує, а легітимність вмирає в той момент, коли її припускають, а не заробляють. Якщо Америка втратить повагу світу, вона зрозуміє те, чого кожна занепала імперія навчилася надто пізно:

Світ рухається вперед. Завжди."

Скрін публікації

Що відомо про сторінку, на якій з'явився цей пост

Пост було опубліковано на неверифікованому акаунті Сі Цзіньпіна "President Xi Jinping — Commentary". Цей обліковий запис не зареєстровано як урядовий, він може бути фейковим. Хто автор тексту та чи має він відношення до Сі Цзіньпіна — залишається лише розмірковувати.

На цьому акаунті стоїть синя "печатка" Twitter/X. З листопада 2022 року соцмережа запровадила нову політику верифікації, згідно з якою синя "галочка" може надаватися приватним особам, які мають активну підписку на X Premium і відповідають вимогам платформи.

Акаунт має синю позначку верифікації

Офіційні перевірені акаунти зараз отримують сіру "печатку". Проте багато хто плутається, адже раніше саме синя "галочка" була знаком верифікації офіційних облікових записів.

Офіційний обліковий запис Дональда Трампа має сіру "галочку"

На сторінці "President Xi Jinping — Commentary" раніше вже були публікації про США. Зокрема там писали, що Штати програють торгову війну та порівняння обсягів імпорту цих двох країн.

У квітні там з'явился публікація щодо торгової війни між США та Китаєм

Один з постів щодо мит Трампа на President Xi Jinping — Commentary

Як повідомляв "Телеграф", 8 травня Сі Цзіньпін остаточно став на бік Кремля. Під час візиту до Москви він прилюдно заявив про підтримку Росії в усьому, назвав російського правителя Володимира Путіна своїм союзником у справі побудови "нового світового порядку" та підтвердив, що Китай підтримує позицію РФ щодо війни в Україні.